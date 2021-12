THẾ GIỚI 24H: Mỹ ‘tẩy chay ngoại giao’ Thế vận hội Bắc Kinh 2022

TPO - Ngày 6/12 (giờ địa phương), Mỹ thông báo sẽ không cử các quan chức chính phủ tới Thế vận hội mùa Đông 2022 ở Bắc Kinh nhằm phản đối các hoạt động liên quan tới nhân quyền của Trung Quốc.

Phát biểu với báo giới ngày 6/12, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết: “Chính quyền Tổng thống Biden sẽ không cử đại diện chính thức hoặc ngoại giao tới Thế vận hội mùa Đông và Thế vận hội cho người khuyết tật ở Bắc Kinh năm 2022. Chúng tôi sẽ ủng hộ và cổ vũ cho các vận động viên Mỹ từ nhà”. Bà Psaki cho biết Mỹ đã thông báo tới các nước đồng minh về quyết định của mình và các nước này sẽ tự quyết định có "tẩy chay ngoại giao" Thế vận hội Bắc Kinh hay không. Một số nước khác bao gồm Australia và Anh hiện cũng đang cân nhắc vấn đề này. Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã cảnh báo rằng nếu Mỹ tiếp tục tẩy chay sự kiện này, Trung Quốc sẽ có các biện pháp đối phó quyết liệt.

Tân Thủ tướng Áo Karl Nehammer tuyên thệ nhậm chức. Ngày 6/12, tân Thủ tướng Áo Karl Nehammer đã chính thức tuyên thệ nhậm chức, thay ông Sebastian Kurz - người đã từ chức Thủ tướng vào ngày 9/10 và Chủ tịch đảng Nhân dân (OVP) cầm quyền vào ngày 2/12 do các cáo buộc liên quan đến tham nhũng. Ông Nehammer là thủ tướng thứ 3 của Áo trong vòng 2 tháng qua.

Đức công bố những bộ trưởng đầu tiên của chính phủ liên minh mới. Đảng Dân chủ xã hội Đức – SPD ngày 6/12 đã chính thức công bố những người đầu tiên sẽ trở thành bộ trưởng trong chính phủ liên minh mới nhiều khả năng ra mắt trong ngày mai tại Đức, sau khi các rào cản cuối cùng về việc thành lập chính phủ liên minh giữa 3 đảng SPD- đảng Xanh và đảng Dân chủ tự do FDP đã được gỡ bỏ.

Phát hiện ca nghi nhiễm Omicron trên du thuyền hơn 3.200 người ở Mỹ. Một du thuyền cập cảng New Orleans, bang Louisiana, Mỹ hôm 5/12 được xác định có ít nhất 17 người dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có một ca nghi mắc biến chủng Omicron.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 409.263 trường hợp mắc COVID-19 và 4.495 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 266 triệu ca, trong đó trên 5,27 triệu người không qua khỏi. Nhiều nước chứng kiến sự bùng phát của biến chủng mới, như Mỹ, Đức Anh, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ và số ca mắc mới vẫn cao. Trong 1 ngày qua, Anh là nước có số ca mắc mới cao nhất (trên 51.000 ca), trong khi Nga có số ca tử vong mới cao nhất thế giới với trên 1.200 ca.

New York áp lệnh tiêm chủng chưa từng có tiền lệ ở Mỹ. Thị trưởng New York Bill de Blasio ngày 6/12 tuyên bố lệnh bắt buộc tiêm chủng đối với toàn bộ người làm việc ở lĩnh vực tư nhân trong thành phố. Quy định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 27/12, New York Times đưa tin. Theo ông De Blasio, các biện pháp “chưa từng có tại nước Mỹ” này được áp đặt nhằm “ra tay trước” để ngăn chặn làn sóng dịch mới, cũng như giảm số ca lây nhiễm trong mùa đông và những ngày nghỉ lễ.

Bà Aung San Suu Kyi được giảm án tù. Truyền thông Myanmar đưa tin, lãnh đạo chính quyền quân sự đã ra lệnh ân xá một phần, giảm án tù cho cựu cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi xuống còn 2 năm. Bà Aung San Suu Kyi đã bị bắt giữ vào sáng sớm ngày 1/2 khi quân đội Myanmar tiến hành đảo chính, lật đổ chính quyền dân sự do bà làm cố vấn nhà nước.

Một công ty cho vay thế chấp ở Mỹ đã hứng chỉ trích vì sa thải 900 nhân viên qua ứng dụng họp trực tuyến Zoom mà không báo trước. Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày trước kỳ nghỉ lễ. Theo Garg, công ty đang tiến hành sa thải khoảng 9% nhân viên, tương đương 900 người, do những người này không đạt hiệu suất làm việc.