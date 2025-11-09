Thấy gì từ việc ngân hàng ồ ạt tăng lãi suất huy động?

TPO - Sau thời gian dài duy trì ở mức thấp, "cuộc đua" lãi suất bất ngờ nóng lên khi nhiều ngân hàng thông báo tăng lãi suất huy động. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, việc tăng lãi suất huy động nhưng vẫn thấp hơn mặt bằng chung so với trước đây và chưa đến mức đảo chiều lãi suất.

Từ đầu tháng 11 đến nay, nhiều ngân hàng tiếp tục tăng lãi suất huy động. Cụ thể, Ngân hàng VPBank tăng thêm 0,3%/năm so với tháng trước. Theo đó, lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 1-5 tháng ở mức 4,2%/năm cho khoản gửi dưới 10 tỷ đồng và tăng lên 4,3-4,4%/năm nếu gửi từ 10 tỷ đồng trở lên. Kỳ hạn dài trên 12 tháng dao động từ 5,3-5,6%/năm, trong khi gửi online được hưởng cao hơn 0,1-0,2%, mức cao nhất đạt 5,8%/năm.

Tương tự, Ngân hàng BVBank triển khai chương trình "10 ngày vàng lãi suất", với mức cao nhất 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng gửi online. Từ ngày 3-13/11, khách hàng được cộng thêm đến 1,2 điểm %, các kỳ hạn 1 tháng 4,75%, 6 tháng 6,5%, 12 tháng 6,8%... BVBank cũng giới thiệu chứng chỉ tiền gửi online với kỳ hạn linh hoạt 6-15 tháng, lãi suất tối đa 6,3%/năm cho kỳ hạn 15 tháng.

Nhiều ngân hàng thương mại khác như Bac A Bank, SHB, HDBank, NCB, MB, VCBNeo cũng đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất trong tháng 11.

Trước đó, riêng tháng 10 đã có 6 ngân hàng tăng lãi suất, trong đó LPBank đang dẫn đầu với mức 6,1%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Xu hướng này phản ánh nhu cầu huy động vốn tăng mạnh, khi các ngân hàng cần chuẩn bị nguồn cho vay dịp cuối năm, giai đoạn tín dụng thường tăng cao theo chu kỳ mùa vụ.

Trao đổi với PV Tiền Phong bên lề Diễn đàn kinh tế Economic Insights 2025, ông Phạm Như Ánh - Tổng Giám đốc MB - cho rằng, việc các ngân hàng tăng lãi suất huy động trong thời gian qua nguyên nhân một phần là do áp lực từ tỷ giá. Trong thời gian vừa qua áp lực tăng tỷ giá rất cao và tỷ giá trong 3 tháng vừa rồi tăng rất mạnh.

ông Phạm Như Ánh - Tổng Giám đốc MB.

Tuy nhiên ông Ánh cho rằng, ngay cả khi lãi suất có tăng thêm một chút thì nó cũng vẫn thấp so với mặt bằng trong thời gian trước đây. Điều này cũng không có gì nghiêm trọng, không tác động lớn cho nền kinh tế.

Tổng Giám đốc MB đồng ý rằng, về dài hạn, Việt Nam có những điều kiện để giảm lãi suất. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, dòng tiền có thể chưa đảo chiều ngay được. Và thực tế trong 2 tháng vừa qua, chúng ta thấy lãi suất bắt đầu nhích lên. Bởi đến tháng 10 thì tỷ giá đã tăng 3,5%, hết dư địa và nếu so với cùng kỳ năm ngoái là đã tăng 6%. Như vậy, lãi suất bắt buộc phải nhích lên.

"Trong ngắn hạn, lãi suất tăng lên một chút, nhưng không nhiều. Kể cả tăng 0,5-1% thì vẫn rẻ, so với giai đoạn trước đây, và so với thế giới. Vì lãi suất của chúng ta hiện nay thấp hơn cả Trung Quốc và Mỹ. Đầu năm sau, nếu điều kiện thuận lợi thì lãi suất có thể giảm một chút. Nếu Cục Dự trữ Liên bang mỹ (Fed) giảm lãi suất xuống dưới 3% và các chính sách ổn định thì dòng tiền nước ngoài sẽ trở lại Việt Nam. Hy vọng điều này có thể xảy ra vào giữa 2026 và 2027", ông Ánh nói.

Cũng tại diễn đàn, ông Nguyễn Tú Anh - nguyên Vụ trưởng Vụ kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương (hiện nay là Ban Chính sách chiến lược Trung ương) - nhận định, việc nhiều Ngân hàng Trung ương lớn giảm lãi suất sẽ giúp Việt Nam có điều kiện thuận lợi trong điều hành tỷ giá và lãi suất.

Ông đánh giá, nếu Fed tiếp tục giảm lãi suất thì lãi suất trong và ngoài nước sẽ không còn quá chênh lệch. "Giai đoạn 2022, chúng ta gần như luôn có thặng dư trên cán cân tài chính, tức là dòng tiền vào vẫn lớn hơn. Nhưng trong năm 2024 đến nay, chúng ta thấy có thặng dư cán cân vãng lai, nhưng thâm hụt cán cân tài chính. Nếu sắp tới chúng ta có dòng tiền USD đi vào thì Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ thuận tay hơn trong việc đẩy tiền đồng ra thị trường, áp lực tỷ giá hạ nhiệt và có điều kiện để hạ lãi suất", ông Tú Anh nói.