'Thao túng' bởi điệu nhảy tay của Vương Hạc Đệ và Thẩm Nguyệt

SVO - Làng giải trí lại được một phen dậy sóng bởi điệu nhảy tay theo bài hát 'Pretty' của Vương Hạc Đệ và Thẩm Nguyệt. Tin tức này như một quả 'bom tấn', tạo nên một làn sóng lớn trên mạng xã hội. Các chủ đề liên quan nhanh chóng leo lên top tìm kiếm thịnh hành và trở thành tâm điểm bàn tán.

Năm 2018, Vương Hạc Đệ và Thẩm Nguyệt nổi tiếng nhờ vai diễn trong bộ phim thần tượng tuổi trẻ Vườn Sao Băng. Cặp đôi "Sam Thái - Minh Tự" với diễn xuất tự nhiên, chân thật và sự ăn ý tuyệt vời đã chinh phục vô số khán giả, trở thành cặp đôi màn ảnh kinh điển trong ký ức thanh xuân của bao thế hệ thanh thiếu niên. Dù sau này họ đã theo đuổi sự nghiệp diễn xuất riêng, nhưng người hâm mộ vẫn luôn háo hức mong chờ màn tái hợp của họ.

Cơ hội cho cuộc hội ngộ này đến khi cả hai được mời tham gia ghi hình cho chương trình tạp kỹ nổi tiếng Hello Saturday. Trên trường quay, khi giai điệu quen thuộc Pretty vang lên, Vương Hạc Đệ và Thẩm Nguyệt như ngay lập tức được đưa trở về không gian quay phim thời thanh xuân của họ. Ăn mặc giản dị, họ di chuyển nhịp nhàng và ăn ý, từng cử chỉ và ánh mắt đều tràn ngập sự thấu hiểu. Vương Hạc Đệ thỉnh thoảng lại làm vài động tác tinh nghịch, khiến Thẩm Nguyệt cười không ngớt. Màn tương tác giữa họ vừa ngọt ngào, vừa hài hước, đưa bầu không khí lên đến đỉnh điểm.

Khi những đoạn clip từ chương trình được phát hành, mạng xã hội lập tức 'bùng nổ'. Người hâm mộ bày tỏ sự phấn khích và vui mừng khắp cõi mạng: Cứ như được trở lại Vườn Sao Băng.Tuổi thơ tôi đã trở lại!; Dịch vụ hậu mãi thật tuyệt vời! Hãy gắn bó mãi mãi nhé!; Chứng kiến ​​họ cùng nhau nhảy "Pretty" tựa như được nhìn thấy phiên bản tươi đẹp nhất của tuổi trẻ...

Cuộc hội ngộ này không chỉ giúp người hâm mộ sống lại những kỷ niệm thời trẻ mà còn chạm đến trái tim công chúng về tuổi trẻ, tình bạn và sự trưởng thành. Trong thời đại phát triển nhanh chóng này, một kỷ niệm trong sáng và tươi đẹp như vậy thực sự hiếm có. Sự hợp tác của Vương Hạc Đệ và Thẩm Nguyệt không chỉ là lời tri ân dành cho quá khứ mà còn là niềm mong đợi cho tương lai. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, dù thời gian có trôi qua, những khoảnh khắc tươi đẹp và tình cảm chân thành đó sẽ mãi mãi đọng lại trong tim chúng ta.

Vương Hạc Đệ đang có tin đồn được chọn vào vai nam chính, đóng cặp cùng Mạnh Tử Nghĩa trong bộ phim cổ trang chưa khởi quay đã gây nhiều ồn ào, "Tướng Môn Độc Hậu". Đây là bộ tiểu thuyết sở hữu lượng fan hùng hậu. Kể từ khi được công bố chuyển thể thành phim truyền hình, mỗi lần dàn diễn viên được hé lộ đều vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ cư dân mạng, do đó dàn diễn viên cuối cùng vẫn chưa được quyết định.