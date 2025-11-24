Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

'Thao túng' bởi điệu nhảy tay của Vương Hạc Đệ và Thẩm Nguyệt

Linh Vân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Làng giải trí lại được một phen dậy sóng bởi điệu nhảy tay theo bài hát 'Pretty' của Vương Hạc Đệ và Thẩm Nguyệt. Tin tức này như một quả 'bom tấn', tạo nên một làn sóng lớn trên mạng xã hội. Các chủ đề liên quan nhanh chóng leo lên top tìm kiếm thịnh hành và trở thành tâm điểm bàn tán.

Năm 2018, Vương Hạc Đệ và Thẩm Nguyệt nổi tiếng nhờ vai diễn trong bộ phim thần tượng tuổi trẻ Vườn Sao Băng. Cặp đôi "Sam Thái - Minh Tự" với diễn xuất tự nhiên, chân thật và sự ăn ý tuyệt vời đã chinh phục vô số khán giả, trở thành cặp đôi màn ảnh kinh điển trong ký ức thanh xuân của bao thế hệ thanh thiếu niên. Dù sau này họ đã theo đuổi sự nghiệp diễn xuất riêng, nhưng người hâm mộ vẫn luôn háo hức mong chờ màn tái hợp của họ.

t11fd4c3301d1e86f771630529d.jpg

Cơ hội cho cuộc hội ngộ này đến khi cả hai được mời tham gia ghi hình cho chương trình tạp kỹ nổi tiếng Hello Saturday. Trên trường quay, khi giai điệu quen thuộc Pretty vang lên, Vương Hạc Đệ và Thẩm Nguyệt như ngay lập tức được đưa trở về không gian quay phim thời thanh xuân của họ. Ăn mặc giản dị, họ di chuyển nhịp nhàng và ăn ý, từng cử chỉ và ánh mắt đều tràn ngập sự thấu hiểu. Vương Hạc Đệ thỉnh thoảng lại làm vài động tác tinh nghịch, khiến Thẩm Nguyệt cười không ngớt. Màn tương tác giữa họ vừa ngọt ngào, vừa hài hước, đưa bầu không khí lên đến đỉnh điểm.

vuong-hac-de-tham-nguyet.gif

Khi những đoạn clip từ chương trình được phát hành, mạng xã hội lập tức 'bùng nổ'. Người hâm mộ bày tỏ sự phấn khích và vui mừng khắp cõi mạng: Cứ như được trở lại Vườn Sao Băng.Tuổi thơ tôi đã trở lại!; Dịch vụ hậu mãi thật tuyệt vời! Hãy gắn bó mãi mãi nhé!; Chứng kiến ​​họ cùng nhau nhảy "Pretty" tựa như được nhìn thấy phiên bản tươi đẹp nhất của tuổi trẻ...

t11fd4c33019a2af6006be3d004.jpg

Cuộc hội ngộ này không chỉ giúp người hâm mộ sống lại những kỷ niệm thời trẻ mà còn chạm đến trái tim công chúng về tuổi trẻ, tình bạn và sự trưởng thành. Trong thời đại phát triển nhanh chóng này, một kỷ niệm trong sáng và tươi đẹp như vậy thực sự hiếm có. Sự hợp tác của Vương Hạc Đệ và Thẩm Nguyệt không chỉ là lời tri ân dành cho quá khứ mà còn là niềm mong đợi cho tương lai. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, dù thời gian có trôi qua, những khoảnh khắc tươi đẹp và tình cảm chân thành đó sẽ mãi mãi đọng lại trong tim chúng ta.

doc-phi.gif
Vương Hạc Đệ đang có tin đồn được chọn vào vai nam chính, đóng cặp cùng Mạnh Tử Nghĩa trong bộ phim cổ trang chưa khởi quay đã gây nhiều ồn ào, "Tướng Môn Độc Hậu". Đây là bộ tiểu thuyết sở hữu lượng fan hùng hậu. Kể từ khi được công bố chuyển thể thành phim truyền hình, mỗi lần dàn diễn viên được hé lộ đều vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ cư dân mạng, do đó dàn diễn viên cuối cùng vẫn chưa được quyết định.
tham-nguyet.jpg
Thẩm Nguyệt hiện đang có 2 dự án phim chờ lên sóng là "One Day in July" đóng cặp với Trần Hạo Sâm và "The Great Dreamer" đóng cặp cùng Ngô Hán Khôn.
Linh Vân
#Sự trở lại của cặp đôi Vườn Sao Băng #Hiện tượng mạng xã hội với điệu nhảy Pretty #Tình bạn và ký ức tuổi trẻ trong showbiz #Dự án phim mới của Vương Hạc Đệ và Thẩm Nguyệt #Ảnh hưởng của các màn tái hợp trong ngành giải trí #Phản ứng của cộng đồng mạng về màn trình diễn #Chuyển thể tiểu thuyết thành phim truyền hình #Cuộc đua vai chính trong phim cổ trang Tướng Môn Độc Hậu

Xem thêm

Cùng chuyên mục