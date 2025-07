Thanh tra Bộ Công an công bố số điện thoại mới phản ánh tiêu cực của cán bộ, chiến sĩ

TPO - Thanh tra Bộ Công an vừa ra thông báo về việc thay đổi số điện thoại đường dây nóng phục vụ công tác tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh tiêu cực, tham nhũng liên quan đến cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân.

Trước đó, ngày 15/11/2018, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 7288/QĐ-BCA về Quy chế quản lý và sử dụng đường dây nóng, quy định rõ việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh tiêu cực, tham nhũng trong nội bộ lực lượng Công an thông qua số điện thoại 069.232.6555, do Thanh tra Bộ Công an trực tiếp quản lý.

Tuy nhiên, kể từ ngày 4/7/2025, Thanh tra Bộ Công an chính thức sử dụng số điện thoại 090.111.6789 làm đường dây nóng mới của Bộ Công an, thay thế cho số điện thoại nêu trên.

Thanh tra Bộ Công an đề nghị Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương chỉ đạo tổ chức niêm yết công khai số điện thoại 090.111.6789 tại các điểm tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính của lực lượng Công an để cơ quan, tổ chức và người dân thuận tiện trong việc phản ánh thông tin.

Việc thay đổi này nhằm nâng cao hiệu quả giám sát nội bộ, đảm bảo sự minh bạch, kỷ cương, kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an, góp phần xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.