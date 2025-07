Trao Huân chương cao quý tặng Bộ Công an và các tập thể, cá nhân xuất sắc

Sáng 7/7, trong khuôn khổ Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng tập thể Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại ở phía sau giai đoạn 2021 - 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường cũng trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an vì đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật về ANTT, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường đồng thời trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng Đại tá Tô Long, Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng: Tập thể Cục An ninh đối ngoại; Phòng 4, Cục An ninh đối ngoại; Thượng tá Đỗ Thị Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại; Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh; Trung tá Trần Nam Hưng, Phó Trưởng Phòng 7, Cục An ninh đối ngoại vì đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật về ANTT, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Lương Tam Quang trao Huân chương Chiến công hạng Nhì tặng: Tập thể Cục An ninh chính trị nội bộ; Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh; Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội; trao Huân chương Chiến công hạng Ba tặng: Trung tướng Trần Việt Kiều, Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ; Thiếu tướng Đặng Khắc Chất, Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại; Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh vì đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng: Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng; Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Đại tá Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An vì đã có thành tích xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; trao Huân chương Chiến công các hạng Nhất, Nhì, Ba tặng 10 cá nhân thuộc Cục An ninh đối ngoại vì đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trao danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" tặng 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, gồm: Thiếu tướng Trương Thọ Toàn, Phó Chánh Văn phòng cơ quan CSĐT Bộ Công an; Thượng tá Nguyễn Thị Xuân Huệ, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp an ninh; Đại tá Nguyễn Quốc Vương, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ và Đại tá Trần Thanh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.