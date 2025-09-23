Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thanh thiếu niên tập gây náo loạn đường phố trong đêm ở Đà Nẵng

D.Quốc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Những ngày qua, trên tuyến đường 2-9 (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng), tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe tốc độ cao, nẹt pô ầm ĩ, gây mất trật tự công cộng khiến người dân lo lắng về an toàn khi tham gia giao thông.

Nhiều thanh thiếu niên tụ tập gây náo loạn đường phố trong đêm ở Đà Nẵng. Video: D.Q

Theo phản ánh của người dân, từ khoảng 22h đêm đến 4h sáng, xuất hiện nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe nẹt pô khiến cả đường phố náo loạn. Tiếng ồn từ những chiếc xe máy độ pô, tháo pô, rú ga inh ỏi kéo dài đến rạng sáng, làm đảo lộn sinh hoạt của người dân sống quanh khu vực.

tp-thanhniennaoloanimg-120244-0.png
Tình trạng tụ tập vào mỗi đêm tại đường 2-9. (Trong ảnh phóng viên ghi nhận lúc 2h30 sáng 20/9).

Anh M.Đ., một người dân cho biết: “Tôi thường xuyên đi qua tuyến đường này vào ban đêm. Mỗi lần tan ca về, thấy những nhóm này tụ tập phóng xe ầm ĩ là tôi phải nép sát vào lề để tránh va chạm. Nhiều lúc rất sợ vì họ chạy tốc độ cao, lạng lách ngay giữa đường và cầm theo cả hung khí”.

tp-thanhnienduaxe-8566-3475-6453.jpg
Nhiều đối tượng chạy xe không có biển số, mang theo hung khí.

Theo ghi nhận của phóng viên, tối 20/9 tại khu vực người dân phản ánh, nhiều người tụ tập, điều khiển xe máy nẹt pô, phóng nhanh gây náo loạn cả tuyến đường. Trong lúc ghi nhận, ngay trước mắt phóng viên đã xảy ra một vụ tai nạn do nhóm người chạy xe với tốc độ cao, thiếu kiểm soát va chạm với nhau.

tp-thanhniennaoloanimg-120333-0.png
Nhóm đối tượng chạy xe với tốc độ cao va chạm với nhau.

Trong tối 21/9, tình trạng trên vẫn tiếp diễn dù đã có lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, nhắc nhở. Các nhóm này chỉ tạm thời giải tán khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện, nhưng sau đó lại tiếp tục tụ tập, nẹt pô, phóng xe gây mất trật tự.

Trên đường 2-9 đoạn từ cầu Tuyên Sơn đến cầu Rồng, những đối tượng này chạy xe thành từng tốp, chở 2-3 người, phóng nhanh tốc độ cao, lạng lách đánh võng, thậm chí rượt đuổi nhau như “đua xe”. Nhiều trường hợp còn mang theo hung khí, vung vẩy thị uy, gây hoang mang cho người đi đường.

tp-thanhniennaoloanimg-120503-0.png
Cảnh nhóm người gây náo loạn đường phố trong đêm.

Đáng lo ngại, một số đối tượng còn phát trực tiếp trên TikTok, biến hành vi vi phạm thành trò giải trí, thu hút từ hàng trăm đến hàng nghìn lượt xem, bình luận cổ vũ. Chính sự tung hô này càng khiến nhiều thanh thiếu niên hứng thú, xem đó như “cách thể hiện bản thân”, tạo hiệu ứng lây lan nhằm tìm kiếm sự chú ý và nổi tiếng nhanh chóng.

thanhniennaoloanimg-121905-0-7894.jpg
tp-thanhnienduaxe-8566-3475.jpg
Những hình ảnh phát trực tiếp trên TikTok thu hút hàng nghìn lượt xem. (Ảnh chụp màn hình).

Trước thực trạng trên, người dân kiến nghị cơ quan chức năng cần tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi tụ tập, phóng xe tốc độ cao, lạng lách, mang theo hung khí, đồng thời bảo đảm an toàn giao thông cho người dân và du khách khi lưu thông.

Đại diện Công an phường Hòa Cường cho biết, lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát trong các khung giờ cao điểm, kéo dài đến 6 giờ sáng trên những tuyến đường trọng điểm. Nhiều trường hợp vi phạm đã bị phát hiện, lập biên bản xử phạt nhằm răn đe, ngăn chặn tình trạng này tái diễn.

D.Quốc
#Đà Nẵng #thanh thiếu niên #tụ tập đua xe #nẹt pô #an toàn giao thông #phóng xe nhanh #gây mất trật tự #người dân lo lắng #mất an toàn khi tham gia giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục