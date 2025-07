Thành lập, bổ nhiệm lãnh đạo các Đảng bộ, cơ quan chuyên trách, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Trị

TPO - Chiều nay 1/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập các Đảng bộ trực thuộc, cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy và công tác cán bộ.

Theo đó, Tỉnh uỷ Quảng Trị thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Quảng Trị trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Quảng Bình và Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Quảng Trị (cũ).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 20 người. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Long Hải được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh Quảng Trị (mới), nhiệm kỳ 2020-2025, cùng 2 Phó Bí thư.

Thành lập Đảng bộ UBND tỉnh Quảng Trị trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ UBND tỉnh Quảng Bình và Đảng bộ UBND tỉnh Quảng Trị (cũ) gồm 34 người, chỉ định Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 người, chỉ định Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025 cùng 4 Phó Bí thư.

Thành lập Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Trị trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình và Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Trị (cũ). Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Thành lập Đảng bộ Quân sự tỉnh trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Quân sự tỉnh Quảng Bình và Đảng bộ Quân sự tỉnh Quảng Trị (cũ). Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị cũng đã công bố thành lập Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình và Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị (cũ). Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình Lê Văn Bảo được chỉ định giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị.

Thành lập Ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị trên cơ sở hợp nhất Ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị (cũ). Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình Trần Vũ Khiêm được chỉ định giữ chức Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận (TG và DV) Tỉnh ủy Quảng Trị trên cơ sở hợp nhất Ban TG và DV Tỉnh ủy Quảng Bình (cũ) và Ban TG và DV Tỉnh ủy Quảng Trị (cũ). Trưởng Ban TG và DV Tỉnh ủy Quảng Bình Trương An Ninh được chỉ định giữ chức Trưởng ban TG và DV Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị trên cơ sở hợp nhất Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình và Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị (cũ). Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị Ly Kiều Vân được chỉ định giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị (mới).

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang khẳng định đây là thời điểm đánh dấu sự chuyển đổi toàn diện về mô hình tổ chức và phương thức vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Việc thành lập, kiện toàn các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các đảng bộ trực thuộc và đơn vị sự nghiệp là bước đi quan trọng, có ý nghĩa trực tiếp đối với việc xây dựng Đảng, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo đảm sự vận hành thông suốt, hiệu quả của hệ thống chính trị của tỉnh Quảng Trị (mới).