Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành đạt điểm cao vút tại Mỹ, dự đoán "oanh tạc" Oscar

Thiện Dư

HHTO - Bắt đầu chiếu tại thị trường Mỹ, "Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành" nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn, số lượng suất chiếu cũng đầy ắp không khác gì "bom tấn" thực thụ.

Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành chính thức "cập bến" thị trường Mỹ từ ngày 12/9, và được dự đoán sẽ tiếp tục ghi dấu nhiều kỷ lục doanh thu khủng. Cho đến lúc đó, phim đang nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới phê bình, cùng với số điểm cao vút trên trang đánh giá hàng đầu Rotten Tomatoes.

thanh-guom-diet-quy-vo-han-thanh-1.jpg

Cụ thể trên trang Rotten Tomatoes, Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành nhận được số điểm 97% từ giới phê bình, và 99% từ khán giả. Số điểm cực cao này giúp Vô Hạn Thành trở thành phần phim có điểm cao thứ nhì trong cả loạt phim Thanh Gươm Diệt Quỷ, chỉ kém Chuyến Tàu Vô Tận đúng 1% ở điểm giới phê bình.

thanh-guom-diet-quy-vo-han-thanh-2.jpg
Điểm số của Vô Hạn Thành trên Rotten Tomatoes.

Các chuyên gia của Hollywood đã không tiếc lời khen ngợi chất lượng hoạt hình tuyệt đẹp, phần lồng tiếng xuất sắc, câu chuyện giàu cảm xúc và cách bộ phim lao thẳng vào những phân cảnh hành động kịch tính. Trang Variety nhận xét: "Trên cả những pha hành động mãn nhãn là nhiều khoảnh khắc lấy đi nước mắt, khiến người xem hoàn toàn tập trung vào những trận đấu nghẹt thở vốn chỉ mới bắt đầu".

Về phía khán giả, dù có một số ý kiến cảm thấy phần kết bị kéo dài nhưng nhìn chung, Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành vẫn được đánh giá tích cực về yếu tố đồ họa, cho thấy một khởi đầu hoành tráng cho chuỗi trận đấu tiêu diệt Muzan của thương hiệu.

thanh-guom-diet-quy-vo-han-thanh-3.jpg

Đây cũng là lý do lớn giúp cho Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành được xem là ứng cử viên sáng giá cho giải Oscar 2026. Trang Gold Derby chuyên dự đoán, phân tích giải Oscar nổi tiếng cho rằng phim có thể được đề cử ở hai hạng mục, gồm Phim hoạt hình hay nhất và Ca khúc trong phim xuất sắc nhất với bài hát Shine in the Cruel Night của LiSA. Từ trước đến nay, các phim hoạt hình Nhật Bản từng thắng giải Oscar đều thuộc về Ghibli, nhưng Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành có thể tạo nên ngoại lệ mới.

Về mặt doanh thu, Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành được dự đoán sẽ đạt doanh thu mở màn ấn tượng, có thể thu về cao nhất 35 triệu USD (hơn 923 tỷ đồng) trong ngày đầu tiên, và thậm chí vượt ngưỡng 60 triệu USD (hơn 1580 tỷ đồng) cho ba ngày cuối tuần ra mắt. Nếu là sự thật, Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành sẽ lập kỷ lục anime có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại tại thị trường Hollywood, góp phần giúp phim thăng hạng trong danh sách doanh thu toàn cầu năm 2025, thậm chí có thể vượt qua "ngôi vương" Chuyến Tàu Vô Tận trong thời gian tới.

thanh-guom-diet-quy-vo-han-thanh-4.jpg

Tại thị trường Việt Nam hiện tại, Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành đang dần đi đến những ngày chiếu cuối cùng. Với tốc độ hiện tại (trung bình dưới 100 triệu mỗi ngày với hơn 20 suất chiếu - theo Box Office Vietnam), rất khó để Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành vượt qua Thám Tử Lừng Danh Conan: Dư Ảnh Của Độc Nhãn để trở thành anime ăn khách nhất thị trường Việt Nam. Song, con số hơn 138 tỷ đồng cũng là minh chứng rõ rệt cho thấy sức hút của thương hiệu này với khán giả Việt, bên cạnh các thương hiệu "quốc dân" quen thuộc như Doraemon hay Conan.

Thiện Dư
#Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành #Thanh Gươm Diệt Quỷ #Demon Slayer #Kimetsu no Yaiba #Oscar 2026 #doanh thu Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành

