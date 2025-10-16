Thảm đỏ Love Your W 2025: RM, j-hope, V BTS chiếm sóng, aespa, Byeon Woo Seok ghi điểm

HHTO - Thảm đỏ Love Your W 2025 trở thành tâm điểm truyền thông khi chứng kiến sự xuất hiện của loạt ngôi sao K-Biz đình đám như RM, j-hope, V - các thành viên nhóm nhạc đình đám BTS, Jang Won Young, aespa, Byeon Woo Seok, Lee Min Ho... trong trang phục dự tiệc sang trọng.

Love Your W là chiến dịch thường niên do tạp chí W Hàn Quốc khởi xướng từ năm 2006 hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức về phòng chống ung thư vú.

Sự kiện năm nay đánh dấu cột mốc gần hai thập kỷ thành lập với màn hợp tác cùng nghệ sĩ đa phương tiện Thụy Sĩ Ugo Rondinone, mang đến không gian nghệ thuật kết nối giữa thời trang, thiên nhiên và sức khỏe phụ nữ.

Tại khách sạn Four Seasons Seoul vào chiều tối 15/10, hàng loạt ngôi sao đình đám đổ bộ thảm đỏ sự kiện trong trang phục theo chủ đề party look.

aespa khoe vóc dáng cuốn hút trong loạt đầm dạ hội gam đen, trắng. Bộ tứ mỹ nhân lăng xê các trang sức, váy áo từ 8 thương hiệu mà họ đang tiếp xúc, có hợp đồng đại sứ gồm Prada, Boucheron (Karina), Gucci, BVLGARI (Ningning), Chaumet, Ralph Laurent (Winter), Loewe, Buccellati (Giselle).

Các nhóm nhạc ALLDAY PROJECT, i-dle, ILLIT được khen ngợi nhờ tạo hình thảm đỏ sành điệu, đẹp đồng đều.

Hai mảnh LE SSERAFIM ăn mặc kín đáo tới thảm đỏ. Chaewon diện trang phục từ nhà mốt Burberry. Kazuha thanh lịch trong các thiết kế của Saint Laurent.

Bang Chan StrayKids một lần nữa lăng xê mẫu áo sơ mi ren lưới từng gây sốt tại Milan Fashion Week vừa qua. Nam đại sứ thương hiệu Fendi phối cùng âu phục nhung đen để hoàn thiện tạo hình thảm đỏ sang trọng.

Jang Won Young yêu kiều trong mẫu đầm lụa xẻ cao, đeo trang sức, đồng hồ đắt đỏ của thương hiệu BVLGARI.

Bộ đôi Yeji, Yuna từ ITZY nhận được nhiều lời khen nhờ diện mạo thời thượng trên thảm đỏ Love Your W.

SOOBIN TXT phối trang phục Valentino theo xu hướng pop of red ấn tượng.

Krystal Jung tỏa sáng trong mẫu váy lụa của Ralph Laurent với thắt lưng to bản làm điểm nhấn.

Kim Min Ha là sao nữ hiếm hoi xuất hiện trên thảm đỏ Love Your W 2025 với lối trang điểm sắc sảo, trang phục phối nơ, bồng bềnh từ thương hiệu Chanel.

Byeon Woo Seok ghi điểm nhờ diện mạo điển trai, tươi sáng. Nam chính Lovely Runner diện trang phục của nhà mốt Prada do anh làm đại sứ, tạo điểm nhấn với kiểu tóc vuốt ướt.

Nam chính Ngự Trù Của Bạo Chúa - Lee Chae Min diện trang phục từ thương hiệu Louis Vuitton.

Lee Soo Hyuk hóa bạch mã hoàng từ trong âu phục trắng của Gucci.

Lee Min Ho gây ấn tượng khi xuất hiện trong âu phục nhung đỏ của nhà mốt Brunello Cucinelli.

Suit đen là lựa chọn của nhiều mỹ nam như Jung Hae In, Lee Jun Hyuk, Taeyang BIGBANG...

Bộ ba thành viên của BTS (từ trái sang phải) gồm trưởng nhóm RM, j-hope, V trở thành tâm điểm ngay khi xuất hiện trên thảm đỏ Love Your W với 3 phong cách riêng biệt.

RM diện âu phục kẻ sọc của BOTTEGA VENETA, j-hope lăng xê các thiết kế của Louis Vuitton.

V hút thảo luận lớn nhờ tạo hình trang phục có phần cổ khoét sâu táo bạo. Anh mặc jacket hoàng gia xanh navy được thiết kế riêng bởi Jay Baek Couture cùng loạt trang sức từ Cartier có tổng giá trị hơn 3,1 tỷ đồng.