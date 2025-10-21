Thái Hòa tiết lộ lý do đóng “Cuộc Chiến Hạ Lưu”, Lê Phương lần đầu được “ồn ào” trên phim

HHTO - Ngày 20/10, tại buổi giao lưu đoàn phim “Cuộc Chiến Hạ Lưu”, dàn diễn viên Thái Hòa, NSƯT Kim Phương, Lê Phương, Trịnh Thảo... đã có nhiều chia sẻ xoay quanh vai diễn cũng như quá trình hợp tác với nhau.

Liên tục góp mặt trong loạt dự án điện ảnh, Thái Hòa gây bất ngờ khi nhận lời tham gia Cuộc Chiến Hạ Lưu. Nam ngôi sao chia sẻ: “Tôi rất thích làm phim truyền hình vì được sống với nhân vật và gắn bó cùng ê-kíp lâu hơn. Trong thời gian quay, tôi cảm giác cuộc đời nhân vật như là cuộc đời của mình, rất thích cảm giác đó. Khi đọc kịch bản, tôi ấn tượng với câu chuyện về một gia đình không chung huyết thống nhưng lại đối xử với nhau rất đặc biệt”.

Bộ phim cũng đánh dấu nhiều màn tái ngộ đáng chú ý, đặc biệt là Thái Hòa và Lê Phương sau 10 năm. Thái Hòa thú nhận “không nhớ đã từng đóng chung với Lê Phương”, nên lần hợp tác này với anh “như lần đầu tiên”.

Đối với Lê Phương, cô thừa nhận không khỏi áp lực khi đóng cặp cùng đàn anh kỳ cựu: “Tôi không biết anh có khó tính không, sẽ như thế nào khi lần đầu đóng vợ chồng. Tôi học được ở anh Hòa cách ghi chép lại sau mỗi phân đoạn quay, điều đó hữu ích và giúp tôi cảm thấy thư giãn hơn”. Cô cũng tiết lộ nhiều lần “đứng hình” trước những câu thoại ứng biến bất ngờ của bạn diễn.

Thái Hòa khiêm tốn chia sẻ: “Tôi sợ ai đó nói mình giỏi, vì tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một diễn viên giỏi. Khi làm nghề, điều sung sướng nhất là được hiểu thêm về bản thân qua diễn xuất. Tôi sợ chuyện lặp lại trong diễn xuất, nên đôi khi ngẫu hứng khiến Lê Phương có vẻ bị bất ngờ”.

Ở Cuộc Chiến Hạ Lưu, Trịnh Thảo có cơ hội tiếp tục gọi Thái Hòa là “ba” và gặp lại “người tình cũ” Lê Phương trong vai trò mới. “Trong bộ phim lần này, tôi và chú Thái Hòa vẫn là tuyến nhân vật nghèo, có nhiều điểm giống Cây Táo Nở Hoa, nên cái khó là làm sao để Nhi khác với Phúc” - Trịnh Thảo chia sẻ.

Liên tiếp xuất hiện trong các dự án như Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi, Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, và giờ là Cuộc Chiến Hạ Lưu, Lê Phương khẳng định không lo khán giả “bị bội thực”, mà tin rằng vai diễn mới sẽ mang đến góc nhìn khác cho sự nghiệp của cô: “Chị Bé Gái là một hình ảnh hoàn toàn khác với bộ phim tôi đang tham gia thời điểm đó, Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi. Đây là vai diễn mong ước của tôi, bởi trước giờ tôi thường đóng các vai oan ức, im lặng chịu đựng. Lần này mới được ồn ào, có gì nói đó nên tôi đã tự tập thoại nhanh để không bị vấp, bảo đảm được tính liền mạch cảm xúc”.

”Nếu Kimmie luôn kìm nén, lạnh lùng, ít nói và giàu có, thì chị Bé Gái lại tài lanh, nói nhiều, hạ lưu. Nói ra lại gần gũi với tôi hơn về phong cách, ăn nói và hành động. Dù cách thể hiện khác nhau, cả hai đều khao khát hạnh phúc” - Nữ diễn viên thấy “đã” và thú vị khi được trải nghiệm hai hình tượng khác biệt trong cùng một thời điểm.

Sở hữu nhiều điểm tương đồng với Bố Già - từ ê-kíp sản xuất với đạo diễn web-drama Mr. Tô, biên kịch bản điện ảnh Nhi Bùi, cho đến câu chuyện trong phim - Cuộc Chiến Hạ Lưu khiến không ít khán giả liên tưởng đến tác phẩm từng gây sốt.

Đạo diễn Mr. Tô phản hồi trước những so sánh về hai tác phẩm: “Khi nhận kịch bản, tôi nhận thấy Cuộc Chiến Hạ Lưu có vài điểm giống với một tác phẩm tôi từng thực hiện, Bố Già. Tuy nhiên, khi đọc hết 12 tập, đã có một chi tiết giữ tôi lại và thôi thúc tôi thực hiện phim. Đây là điểm đặc biệt chưa từng xuất hiện trong phim nào khác, và tôi muốn khán giả cùng khám phá”.