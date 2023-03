TPO - Theo thống kê trên App kiểm tra nghị quyết, tính đến thời điểm ngày 13/3, tỉnh Thái Bình dẫn đầu kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, với số thí sinh tham gia thi là 3.301 và tổng số lượt thi là 7.192.

Ngày 4-5/3/2023, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với sự tham gia của 100% đoàn cấp cơ sở.

Ngay trong tuần thứ hai của Tháng Thanh niên, toàn tỉnh Thái Bình đã tổ chức kết nối học Nghị quyết với 1 điểm cầu cấp tỉnh, 506 điểm cầu cấp huyện và cấp cơ sở với trên 7.200 cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tham gia.

Tại Hội nghị, các cán bộ Đoàn được lãnh đạo các Ban Trung ương Đoàn truyền đạt nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027; Chương trình hành động của Trung ương thực hiện Nghị quyết. Trong đó, chủ yếu tập trung nghiên cứu các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá và nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực nhằm phát huy sự xung kích sáng tạo, tiên phong trong chuyển đổi số.

Ngày 8/3/2023, Tỉnh Đoàn Thái Bình tổ chức phát động hưởng ứng kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kì 2022-2027 với sự tham gia của 100 đoàn viên thanh niên. Theo thống kê trên App kiểm tra nghị quyết, tính đến thời điểm ngày 13/3, tỉnh Thái Bình dẫn đầu với số thí sinh tham gia thi là 3.301 và tổng số lượt thi là 7.192. Tiếp sau đó là các đơn vị tỉnh Nghệ An, TPHCM, Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương, tỉnh Đồng Tháp, Bắc Giang, An Giang, Hà Nội, Long An...

Tuổi trẻ Thái Bình chung tay xây dựng công trình Thắp sáng đường quê

Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023, chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023), ngày 12/3, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức chương trình phát động đợt cao điểm “Tuổi trẻ Thái Bình chung tay xây dựng công trình Thắp sáng đường quê” tại xã Quỳnh Bảo, huyện Quỳnh Phụ.

Tại chương trình, thay mặt thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, đồng chí Thiệu Minh Quỳnh - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Bình đã phát động đợt cao điểm “Tuổi trẻ Thái Bình chung tay xây dựng công trình Thắp sáng đường quê". Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng trao tặng 10 học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quỳnh Bảo; trao tặng công trình Nhà đại đoàn kết và công trình điện lưới thắp sáng đường quê cho huyện Quỳnh Phụ; phối hợp cùng ĐTN khối cơ quan tỉnh, ĐTN công an tỉnh, ĐTN trường Đại học Thái Bình trao tặng công trình thanh niên.

Sau chương trình, các đại biểu đã tiến hành cắt băng khánh thành Công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê" dài hơn 300m từ Cầu Trung Đoàn đến tiếp giáp khu dân cư thôn Ngọc Chi, xã Quỳnh Bảo với 10 bóng điện lưới tổng trị giá 20 triệu đồng và thăm mô hình phát triển kinh tế giàn sấy thóc của anh Nguyễn Văn Luân, thôn Ngọc Chi, xã Quỳnh Bảo. Mô hình của Luân có 4 giàn máy sấy thóc với công suất 100 tấn/ngày, máy xay xát gạo với công suất 30 tấn/ngày. Hiện anh liên kết với 10 hợp tác xã, hơn 300 chủ hộ với diện tích cấy lúa khoảng 1.000ha; bán thóc, gạo cho hơn 1.000 công ty, đại lý, doanh thu mỗi năm từ 50 - 60 tỷ đồng, mô hình kinh tế của anh Luân đang tạo việc làm cho 10 lao động với thu nhập từ 8 - 15 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2023, Tỉnh Đoàn Thái Bình sẽ tiếp tục trao tặng công trình “Thắp sáng đường quê” đến 8/8 huyện thành phố để giúp người dân đi lại an toàn, nâng cao mức sống. Đây là hoạt động trọng điểm của Đoàn thanh niên hưởng ứng Ngày hoạt động cao điểm Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới trong Tháng Thanh niên năm 2023 của Trung ương đoàn.