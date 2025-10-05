Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl và những điểm nổi bật trong bộ phim tài liệu độc quyền

HHTO - Swifties đang nô nức ra rạp "bóc tem" phim tài liệu của Taylor Swift về album The Life Of A Show Girl, với những khoảnh khắc hậu trường, cảm xúc chân thật và thành công ấn tượng.

Rạng sáng ngày 4/10 (giờ Việt Nam), các cụm rạp tại Mỹ chính thức công chiếu dự án điện ảnh Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl. Đây là bộ phim tài liệu được thực hiện tỉ mỉ, đem đến cái nhìn toàn diện về album mới của Taylor Swift vừa được ra mắt cùng ngày - The Life of a Showgirl.

Mở đầu bộ phim là MV của ca khúc mở đường đầy tham vọng The Fate of Ophelia. Taylor Swift đã đưa khán giả bước vào thế giới của những vũ công, nghệ sĩ nổi tiếng của các thập niên trước. Với ba thời kỳ được Taylor khéo léo tái hiện rõ nét những khó khăn, bất cập và những vinh quang từng thời.

Từ tạo hình pre-Raphael đầy chất thơ và bi kịch, nữ ca sĩ tiến đến vẻ đẹp của Busby Berkeley lộng lẫy và hạ màn bằng sự quyến rũ cổ điển của phong cách Marilyn Monroe. Video ca nhạc còn có sự xuất hiện của các vũ công trong The Eras Tour. Bộ phim cũng nhấn mạnh vai trò sản xuất của nữ ca sĩ trong sản phẩm âm nhạc lần này qua các phân cảnh được tinh tế đặt vào các phần trong MV.

Sau khi chinh phục người xem bằng video ca nhạc rực rỡ của The Fate of Ophelia, bộ phim thực hiện một cú twist đột ngột đưa khán giả vào không gian suy tư. Taylor Swift vào vai một người kể chuyện, chia sẻ những tâm tư về album thứ 12. Giọng ca Blank Space đưa khán giả vào những khoảnh khắc hậu trường chân thật của từng ca khúc.

Với phân đoạn này, khán giả có dịp tiếp cận được chiều sâu cảm xúc của album. Taylor Swift không ngần ngại chạm vào những chủ đề gai góc như việc sử dụng ca khúc Father Figure kế thừa từ thanh âm huyền thoại của George Michael để chỉ trích gay gắt những lời tư vấn lắt léo có mục đích xấu trong những năm đầu sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Taylor Swift cũng đồng thời bộc bạch về nỗi hối tiếc da diết đằng sau sự im lặng trong Ruin the Friendship về những mối quan hệ bạn bè trước và sau khi sự nghiệp của cô khi chạm đến đỉnh cao như mối quan hệ với người bạn cũ Abigail Anderson. Đặc biệt, trong chia sẻ về Actually Romantic, Taylor Swift tuyên bố rằng sự thù ghét đến mức ám ảnh cũng là một dạng "tình cảm" trong ngành công nghiệp âm nhạc đầy sóng gió.

Mặc dù bộ phim tài liệu rất thành công về mặt chiến lược, phần định dạng nội dụng lại có những giới hạn nhất định. Việc sử dụng lặp lại các video lời bài hát với hiệu ứng hình ảnh đơn điệu được ví như "hình nền động" cho 11 ca khúc còn lại đã làm giảm chất lượng điện ảnh chung của tác phẩm. Điều này khiến người xem, vốn vừa được chiêu đãi bằng sự hoành tráng của The Fate of Ophelia phải chuyển sự tập trung vào lời bài hát với phần hình ảnh giản đơn.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận sức hút của bộ phim. Tác phẩm đã đạt được con số doanh thu đáng kinh ngạc, thu về hơn 35 triệu đô la (khoảng 875 tỷ đồng) chỉ trong hai ngày đầu mở bán sớm suất công chiếu giới hạn. Thành công này gần như vượt xa mô hình phim tài liệu thông thường ở các bộ phim tài liệu đình đám trong và ngoài nước Mỹ được sản xuất bởi một đạo diễn "trái ngành".