Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl và những điểm nổi bật trong bộ phim tài liệu độc quyền

Duy Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Swifties đang nô nức ra rạp "bóc tem" phim tài liệu của Taylor Swift về album The Life Of A Show Girl, với những khoảnh khắc hậu trường, cảm xúc chân thật và thành công ấn tượng.

Rạng sáng ngày 4/10 (giờ Việt Nam), các cụm rạp tại Mỹ chính thức công chiếu dự án điện ảnh Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl. Đây là bộ phim tài liệu được thực hiện tỉ mỉ, đem đến cái nhìn toàn diện về album mới của Taylor Swift vừa được ra mắt cùng ngày - The Life of a Showgirl.

Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl chính thức được công chiếu.
Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl chính thức được công chiếu.

Mở đầu bộ phim là MV của ca khúc mở đường đầy tham vọng The Fate of Ophelia. Taylor Swift đã đưa khán giả bước vào thế giới của những vũ công, nghệ sĩ nổi tiếng của các thập niên trước. Với ba thời kỳ được Taylor khéo léo tái hiện rõ nét những khó khăn, bất cập và những vinh quang từng thời.

Từ tạo hình pre-Raphael đầy chất thơ và bi kịch, nữ ca sĩ tiến đến vẻ đẹp của Busby Berkeley lộng lẫy và hạ màn bằng sự quyến rũ cổ điển của phong cách Marilyn Monroe. Video ca nhạc còn có sự xuất hiện của các vũ công trong The Eras Tour. Bộ phim cũng nhấn mạnh vai trò sản xuất của nữ ca sĩ trong sản phẩm âm nhạc lần này qua các phân cảnh được tinh tế đặt vào các phần trong MV.

Mở đầu bộ phim là MV của ca khúc mở đường đầy tham vọng The Fate of Ophelia.
Mở đầu bộ phim là MV của ca khúc mở đường đầy tham vọng The Fate of Ophelia.

Sau khi chinh phục người xem bằng video ca nhạc rực rỡ của The Fate of Ophelia, bộ phim thực hiện một cú twist đột ngột đưa khán giả vào không gian suy tư. Taylor Swift vào vai một người kể chuyện, chia sẻ những tâm tư về album thứ 12. Giọng ca Blank Space đưa khán giả vào những khoảnh khắc hậu trường chân thật của từng ca khúc.

Taylor đưa khán giả vào những khoảnh khắc hậu trường chân thật của từng ca khúc.
Taylor đưa khán giả vào những khoảnh khắc hậu trường chân thật của từng ca khúc.

Với phân đoạn này, khán giả có dịp tiếp cận được chiều sâu cảm xúc của album. Taylor Swift không ngần ngại chạm vào những chủ đề gai góc như việc sử dụng ca khúc Father Figure kế thừa từ thanh âm huyền thoại của George Michael để chỉ trích gay gắt những lời tư vấn lắt léo có mục đích xấu trong những năm đầu sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Taylor Swift cũng đồng thời bộc bạch về nỗi hối tiếc da diết đằng sau sự im lặng trong Ruin the Friendship về những mối quan hệ bạn bè trước và sau khi sự nghiệp của cô khi chạm đến đỉnh cao như mối quan hệ với người bạn cũ Abigail Anderson. Đặc biệt, trong chia sẻ về Actually Romantic, Taylor Swift tuyên bố rằng sự thù ghét đến mức ám ảnh cũng là một dạng "tình cảm" trong ngành công nghiệp âm nhạc đầy sóng gió.

Khán giả tiếp cận được chiều sâu cảm xúc của album thông qua bộ phim tài liệu.
Khán giả tiếp cận được chiều sâu cảm xúc của album thông qua bộ phim tài liệu.

Mặc dù bộ phim tài liệu rất thành công về mặt chiến lược, phần định dạng nội dụng lại có những giới hạn nhất định. Việc sử dụng lặp lại các video lời bài hát với hiệu ứng hình ảnh đơn điệu được ví như "hình nền động" cho 11 ca khúc còn lại đã làm giảm chất lượng điện ảnh chung của tác phẩm. Điều này khiến người xem, vốn vừa được chiêu đãi bằng sự hoành tráng của The Fate of Ophelia phải chuyển sự tập trung vào lời bài hát với phần hình ảnh giản đơn.

Định dạng nội dụng hạn chế hiệu quả cảm xúc với khán giả.
Định dạng nội dụng hạn chế hiệu quả cảm xúc với khán giả.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận sức hút của bộ phim. Tác phẩm đã đạt được con số doanh thu đáng kinh ngạc, thu về hơn 35 triệu đô la (khoảng 875 tỷ đồng) chỉ trong hai ngày đầu mở bán sớm suất công chiếu giới hạn. Thành công này gần như vượt xa mô hình phim tài liệu thông thường ở các bộ phim tài liệu đình đám trong và ngoài nước Mỹ được sản xuất bởi một đạo diễn "trái ngành".

Duy Minh
#Taylor Swift #The Life Of A Show Girl #phim tài liệu #hậu trường

Xem thêm

Cùng chuyên mục