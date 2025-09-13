Taylor Swift suýt bị ép ra tòa trong vụ kiện Blake Lively: Thẩm phán thẳng tay bác bỏ yêu cầu của Justin Baldoni

HHTO - Vụ kiện giữa Blake Lively và Justin Baldoni liên quan đến Taylor Swift gây chú ý, với tranh cãi về việc triệu tập nữ ca sĩ làm chứng trong thời điểm nhạy cảm.

Vụ kiện pháp lý giữa hai ngôi sao điện ảnh Blake Lively và Justin Baldoni đang ngày càng trở nên phức tạp, khi siêu sao âm nhạc Taylor Swift bất ngờ xuất hiện trong các tài liệu tòa án mới nhất. Theo đó, Baldoni đang nỗ lực triệu tập nữ ca sĩ để làm chứng, chỉ vài tuần trước khi album mới của cô được phát hành.

Những tài liệu được Page Six thu thập cho thấy luật sư của Justin Baldoni, Ellyn S. Garofalo tuyên bố rằng Taylor Swift đã đồng ý cung cấp lời khai miễn là thẩm phán gia hạn thời hạn để nữ ca sĩ lấy lời khai. Phía Baldoni cho rằng buổi làm việc này có thể diễn ra trong khoảng từ ngày 20/10 đến ngày 25/10, sau khi album mới mang tên The Life of a Showgirl của giọng ca Lover ra mắt vào ngày 3/10.

Tuy nhiên, luật sư của Taylor Swift đã nhanh chóng phủ nhận thông tin này. Trong một lá thư gửi Thẩm phán Lewis J. Liman, phía nữ ca sĩ khẳng định giọng ca Anti-Hero “không đồng ý tham gia lấy lời khai.” Việc cung cấp lịch trình chỉ nhằm đề phòng trường hợp Taylor Swift bị “buộc” phải xuất hiện và tuần cuối tháng 10 là khoảng thời gian duy nhất cô có thể thu xếp.

Bên cạnh đó, phía Blake Lively cũng bày tỏ sự hoài nghi và cho rằng không có lý do hợp pháp nào để triệu tập Taylor Swift vào vụ việc. Luật sư của nữ diễn viên lập luận rằng với hồ sơ mới được cung cấp, đội ngũ của Baldoni đã có đủ thời gian để triệu tập Taylor trước khi thời hạn thu thập chứng cứ khép lại.

Phía Blake Lively khẳng định: “Trong nỗ lực mới nhất này, bị cáo Wayfarer khẳng định rằng bà Swift được cho là đã "đồng ý" tham gia lấy lời khai (mặc dù không có bằng chứng) vào thời điểm nào đó giữa ngày 20 và 25/10 (khoảng ba tuần sau khi kết thúc thời hạn chính thức thu thập chứng cứ). Tuy nhiên, ngay cả khi coi lời nói trên của bị đơn Wayfarer là đúng sự thật, điều đó vẫn chưa đủ để chứng minh tính chính đáng cho yêu cầu này."

Theo thông tin mới nhất, thẩm phán Lewis J. Liman đã bác bỏ nỗ lực của Justin Baldoni nhằm triệu tập Taylor Swift ra lấy lời khai. Ông nhận định phía Baldoni thiếu sự cẩn trọng cần thiết bởi chỉ mới liên hệ với đại diện của nữ ca sĩ trong thời gian gần đây. Với phán quyết này, khả năng Taylor Swift phải ra tòa làm chứng chính thức khép lại, đồng thời chấm dứt mọi tranh luận xoay quanh việc nữ ca sĩ có bị ép tham gia thẩm vấn hay không.

Sự việc bắt đầu từ tháng 1 năm nay, khi Justin Baldoni, bạn diễn của Lively trong bộ phim It Ends With Us đệ đơn kiện cô vì tội phỉ báng và tống tiền. Vụ kiện này diễn ra ngay sau khi Blake Lively khởi kiện Baldoni với nhiều cáo buộc nghiêm trọng bao gồm quấy rối tình dục, trả đũa, vi phạm hợp đồng và gây tổn hại tinh thần.

Trong đơn kiện của mình, Baldoni cho rằng Blake Lively từng ví Taylor Swift và chồng mình, Ryan Reynolds là những "con rồng may mắn" luôn bảo vệ cô trong các trận chiến. Một số tờ báo dẫn nguồn tin thân cận cho biết, nữ ca sĩ Bad Blood cảm thấy bị lợi dụng và không hài lòng khi bị lôi vào câu chuyện này.

Khi được triệu tập làm nhân chứng vào tháng 5, người đại diện của Taylor Swift đã lên tiếng làm rõ rằng sự liên quan duy nhất của nữ ca sĩ với bộ phim là việc cho phép sử dụng ca khúc my tears ricochet. "Taylor Swift chưa bao giờ có mặt trên phim trường, cô ấy không tham gia vào bất kỳ quyết định tuyển chọn hay sáng tạo nào", người phát ngôn nhấn mạnh. Vài tuần sau đó, lệnh triệu tập đã được rút lại.

Vấn đề pháp lý này được cho là đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình bạn thân thiết giữa Taylor Swift và Blake Lively. Tờ Daily Mail đưa tin rằng nữ diễn viên đã không gửi lời chúc mừng đến bạn mình sau khi nữ ca sĩ đính hôn với ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce. Một nguồn tin tiết lộ Blake Lively không làm vậy vì đang phải đối mặt với những vấn đề lớn hơn.