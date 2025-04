Tay vợt Pickleball số 1 thế giới Andrei Daescu thi đấu ở Việt Nam

Trong bối cảnh Pickleball đang trở thành môn thể thao có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới, Việt Nam chính thức đánh dấu sự gia nhập sâu rộng vào bản đồ pickleball quốc tế với chuỗi sự kiện Pickleball quy mô lần đầu tiên: “RISE WITH THE FLAMES”. Đặc biệt, sự kiện còn có sự góp mặt của tay vợt số 1 thế giới Andrei Daescu và dàn sao 11 VĐV Pickleball quốc tế.

Chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 11 đến 18/4/2025 tại Hà Nội, Tràng An (Ninh Bình), Vịnh Hạ Long và TP.HCM, quy tụ sự tham gia của nhiều VĐV tên tuổi hàng đầu như Andrei Daescu (tay vợt số 1 thế giới nội dung đôi). Cùng Andrei Daescu, đến Việt Nam lần này là đội Phoenix Flames, đội quy tụ các tay vợt kỳ cựu như Jack Sock, Genie Bouchard, Tyson McGuffin, Jesse Irvine và Pesa Teoni cùng nhiều ngôi sao Pickleball đình đám khác.

Giải đấu lần này được tổ chức bởi Vietnam Pickleball Incubator (VPI) - đơn vị đầu tiên tại Việt Nam hoạt động chuyên biệt để phát triển Pickleball. Được bảo trợ bởi Proton, VPI mang tầm nhìn lớn: trở thành trung tâm kết nối, đào tạo và phát triển cộng đồng Pickleball Việt Nam để hướng tới tiêu chuẩn quốc tế.

Theo đại diện VPI, chuỗi sự kiện tháng 4 không chỉ đơn thuần là giao lưu thể thao mà còn là bước khởi động cho một hệ sinh thái bền vững, lấy người chơi và cộng đồng làm trung tâm. VPI đặt mục tiêu hình thành các câu lạc bộ địa phương, tổ chức giải đấu chuyên nghiệp, hỗ trợ tài năng trẻ và từng bước xây dựng đội tuyển quốc gia Pickleball Việt Nam.

Đặc biệt, ngày 13/4 tại Tràng An – Ninh Bình, khán giả sẽ được chứng kiến màn so tài biểu diễn giữa các tay vợt hàng đầu thế giới như Andrei Daescu và Jack Sock đối đầu với một số VĐV Pickleball của Việt Nam, trong không gian thiên nhiên kỳ vĩ của Tràng An. Ngày 15/4 tại Hà Nội, lần đầu tiên, những trận đối đầu theo thể thức giải MLP được diễn ra giữa đội Pickleball Việt Nam với những tay vợt hàng đầu quốc tế.

Khác với những sự kiện thể thao đơn lẻ, chuỗi sự kiện lần này hứa hẹn mở ra hướng phát triển mới cho Pickleball tại Việt Nam theo đúng chuẩn quốc tế. Thông điệp “RISE WITH THE FLAMES” là lời mời gọi cộng đồng thể thao, người trẻ, các nhà quản lý và đối tác cùng thắp lửa cho một phong trào mới – nơi thể thao không chỉ là thi đấu mà còn là kết nối, hội nhập và phát triển con người toàn diện.

Giải đấu là minh chứng cho thấy Việt Nam không chỉ đóng vai trò là “chủ nhà thân thiện”, mà còn sẵn sàng trở thành điểm đến mới của thể thao thế giới – một trung tâm Pickleball khu vực trong tương lai.