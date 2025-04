Sự kiện All Thailand Golf Tour đầu tiên tại Việt Nam có quỹ thưởng 3,5 tỷ đồng

TPO - Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 3,5 tỷ đồng và quy tụ gần 200 golfer chuyên nghiệp đến từ Việt Nam và Thái Lan, Trang An Open 2025 là giải đấu đầu tiên thuộc hệ thống All Thailand Golf Tour được tổ chức tại Việt Nam.

Trang An Open 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử golf Việt Nam khi lần đầu tiên một giải đấu thuộc hệ thống All Thailand Golf Tour (ATGT) và Thai LPGA Tour – hai tổ chức golf hàng đầu Thái Lan với bề dày thành tựu trong khu vực – được tổ chức tại Việt Nam.

Sự kiện này là cơ hội để các golfer chuyên nghiệp Việt Nam và Thái Lan tranh tài, cũng là dịp để hai quốc gia có chung niềm đam mê golf giao lưu văn hóa và thể thao, tạo nên một dấu ấn khó quên trong hành trình phát triển của bộ môn này tại khu vực châu Á.

Trang An Open 2025 diễn ra từ ngày 15 đến 18/5 tại Trang An Golf & Resort, quy tụ gần 200 golfer chuyên nghiệp hàng đầu từ Việt Nam và Thái Lan. Chủ nhà Việt Nam có sự góp mặt của những cái tên sáng giá như Nguyễn Anh Minh, Lê Chúc An, Nguyễn Viết Gia Hân, Phạm Minh Đức, Trương Chí Quân (Việt Nam) – những tài năng đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên đấu trường quốc gia và quốc tế.

Từ Thái Lan, Trang An Open 2025 chào đón các ngôi sao như Newport Laparojkit, Kosuke Hamamoto, và Nirun Sae-Ueng – những tay golf dày dạn kinh nghiệm, từng chinh chiến tại nhiều giải đấu lớn trong khu vực.

Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 3,5 tỷ đồng (2,1 tỷ đồng cho nam golfer và 1,4 tỷ đồng cho nữ golfer), cùng điểm xếp hạng thế giới (OWGR), Trang An Open 2025 không chỉ là sân chơi để các golfer khẳng định bản lĩnh, mà còn là bệ phóng để các golfer nâng cao thứ hạng, mở ra cơ hội phát triển sự nghiệp trên trường quốc tế.

Hơn hết, Trang An Open 2025 còn là cơ hội vàng để quảng bá du lịch golf tại Tràng An, Ninh Bình – một điểm đến hội tụ vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa hiếm có của Việt Nam.

Sự kiện đánh dấu cột mốc 10 năm Quần thể Danh thắng Tràng An được UNESCO vinh danh là Di sản Thế giới và 10 năm thành lập Trang An Golf & Resort, khẳng định vị thế của Ninh Bình như một điểm đến golf hàng đầu thế giới.

Thông qua giải đấu, hình ảnh Tràng An không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp di sản với những dãy núi đá vôi hùng vĩ, hệ thống hang động kỳ bí và dòng sông xanh biếc, mà còn được nâng tầm với trải nghiệm golf đỉnh cao.

Các golfer quốc tế sẽ có cơ hội khám phá không chỉ sân golf đẳng cấp mà còn những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất cố đô, từ các di tích lịch sử như Hoa Lư đến các lễ hội truyền thống đậm đà bản sắc.