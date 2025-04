Carlsberg Việt Nam và hành trình kiến tạo văn hóa sống khỏe

Carlsberg Việt Nam cùng thương hiệu bia Huda tự hào đồng hành cùng giải VnExpress Marathon Huế năm thứ tư liên tiếp. Không đơn thuần là một sự kiện thể thao, giải chạy năm nay còn đánh dấu mối gắn kết sâu sắc giữa thương hiệu Huda với miền Trung suốt 35 năm qua. Đây cũng là minh chứng cho cam kết của Carlsberg Việt Nam trong hành trình xây dựng văn hóa sống khỏe từ nội bộ doanh nghiệp đến cộng đồng.

Diễn ra vào ngày 6/4, VnExpress Marathon Huế 2025 quy tụ hơn 12.000 vận động viên từ khắp cả nước, để cùng chinh phục những cung đường mang đậm dấu ấn lịch sử và di sản cố đô.

Năm nay, giải chạy trở nên đặc biệt hơn khi đánh dấu cột mốc 35 năm của Huda – thương hiệu gắn bó với mảnh đất miền Trung thân yêu. Hơn 100 nhân viên của Carlsberg Việt Nam đến từ nhiều phòng ban và khu vực trên cả nước đã cùng tham gia giải chạy, trong đó có Tổng Giám đốc Andrew Khan – người trực tiếp sải bước cùng đội ngũ.

Ông Andrew Khan chia sẻ: “Việc tham gia giải chạy là cách chúng tôi thể hiện sự đồng hành đúng nghĩa, không chỉ trong công việc mà còn trong hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện và nuôi dưỡng một tập thể gắn kết từ bên trong.” Cam kết bền bỉ với triết lý đặt sức khỏe toàn diện của nhân viên lên hàng đầu đã giúp Carlsberg Việt Nam được vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" (HR Asia Best Companies to Work for in Asia) trong hai năm liên tiếp 2023-2024.

Carlsberg Việt Nam sẽ tiếp tục sứ mệnh mang đến những thức bia hảo hạng, đồng hành cùng đội ngũ, và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng. Với Carlsberg, vạch đích không phải là điểm dừng – mà là điểm khởi đầu cho những điều tốt đẹp hơn.