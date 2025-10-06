Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Taxi tông cây xanh, cuốn xe máy rồi lao vào nhà dân, một người tử vong

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiếc taxi lưu thông trên đường ở TPHCM, bất ngờ leo lên vỉa hè, tông trúng cây xanh, 1 xe máy, sau đó lao vào nhà dân. Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, giao thông qua khu vực gặp khó khăn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30 sáng 6/10, chiếc ô tô taxi mang biển số TPHCM, lưu thông trên đường Huỳnh Văn Lũy theo hướng từ thành phố mới Bình Dương đi Quốc lộ 13.

Khi xe đi tới đoạn thuộc phường Phú Lợi, TPHCM thì bất ngờ lao lên vỉa hè, tông trúng cây xanh, 1 xe máy. Chiếc xe biến dạng khi lao thẳng vào nhà dân bên đường. Vụ tai nạn làm 1 người đàn ông tử vong tại chỗ.

tp-bd.jpg
Chiếc ô tô lao vào nhà dân bẹp dúm
tp-bd-3.jpg
Chiếc xe máy và cây xanh bị ô tô tông trúng

Theo thông tin từ người dân tại hiện trường, trước đó chiếc ô tô taxi đang chạy thì bất ngờ tăng ga, tông vào gốc cây xanh trên vỉa hè, 1 xe máy, sau đó lao vào nhà dân.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trong ô tô taxi có một khách và tài xế, cả hai được người dân giải cứu ra ngoài an toàn.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an phường Phú Lợi nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM sau đó đến hiện trường tổ chức khám nghiệm để điều tra nguyên nhân vụ việc.

tp-bd-2.jpg
Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn

Kiểm tra trên người nạn nhân tử vong, lực lượng chức năng không tìm thấy giấy tờ tùy thân. Danh tính người đàn ông xấu số vẫn chưa được xác định.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an điều tra làm rõ.

Hương Chi
#cây xanh #phường Phú Lợi #TPHCM #đường Huỳnh Văn Lũy #vỉa hè #xe máy #tử vong

Xem thêm

Cùng chuyên mục