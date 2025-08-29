Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tàu ngầm Nga và Trung Quốc lần đầu tiên tuần tra chung ở Thái Bình Dương

Bình Giang

TPO - Các tàu ngầm Nga và Trung Quốc vừa triển khai chương trình tuần tra chung đầu tiên ở Thái Bình Dương, trong nỗ lực mở rộng hợp tác quân sự giữa hai nước.

screen-shot-2025-08-29-at-91958-am.png
Lễ khai mạc cuộc tập trận hải quân chung Nga - Trung Quốc mang tên Tương tác Hàng hải 2025, được tổ chức từ ngày 1 – 5/8. (Ảnh: VCG)

Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga cho biết cuộc tuần tra diễn ra từ đầu tháng 8, sau khi lực lượng hai nước tập trận hải quân chung trong 5 ngày trên biển Nhật Bản (Hàn Quốc gọi là Đông Hải).

"Tàu ngầm diesel-điện Volkhov của Hạm đội Thái Bình Dương và một tàu ngầm của Hải quân Trung Quốc đã tuần tra dọc theo tuyến đường thuộc biển Nhật Bản và biển Hoa Đông", thông cáo cho biết.

Không rõ hoạt động của các tàu ngầm này có phải là một phần của chương trình tuần tra hải quân chung thường niên kéo dài 15 ngày, kết thúc hôm 20/8 hay không.

Chương trình tuần tra và cuộc tập trận "Tương tác Hàng hải 2025" diễn ra gần thời điểm Bắc Kinh tổ chức cuộc diễu binh quân sự lớn vào ngày 3/9 để kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến 2.

Ngày 28/8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ là một trong số hơn 20 nhà lãnh đạo thế giới sẽ tham dự lễ kỷ niệm.

Mỹ sở hữu hạm đội tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới, nhưng Nga và Trung Quốc đã và đang hợp tác để phối hợp sức mạnh ở khu vực.

Hạm đội Thái Bình Dương cho biết sau chuyến đi dài 2.000 hải lý, tàu Volkhov đã trở về căn cứ hải quân tại thành phố Vladivostok của Nga.

Bình Giang
SCMP
