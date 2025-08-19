Tarot tuần này: Bạch Dương có tin vui "tơ hồng", Xử Nữ đang đi đúng đường

HHTO - Bài tarot và bài trà tuần này sẽ bật mí các khía cạnh tình cảm lẫn công việc, sự kiện dành cho các cung Hoàng đạo. Cùng tìm hiểu xem cung nào có khả năng bị thất vọng với bạn bè, cung nào đón nhận nhiều tin tức và sự thay đổi mới nhé!

Bạch Dương

Tuần này Bạch Dương đón nhận nhiều tin tức vui. Nếu có một vấn đề nào đó chưa tìm ra cách giải quyết thì Bạch Dương cũng sẽ sớm nhanh chóng tìm thấy chìa khóa hóa giải cho tình hình hoặc vấn đề này. Tuần này cũng là thời điểm Bạch Dương có thể nhận được một khoản tiền giúp đỡ từ ai đó hoặc may mắn trúng giải, trúng số.

Bạch Dương cũng đón nhận tin vui trong chuyện tình cảm. Việc Bạch Dương cảm thấy mình thích ai đó hoặc được nhận tình cảm từ ai đó đều khiến Bạch Dương cảm nhận được niềm vui và có thể nhìn mọi việc qua lăng kính màu hồng. Các chú Cừu cũng cảm thấy có nhiều động lực để bắt tay vào những công việc có chủ đề hoặc đam mê mà mình yêu thích.

Kim Ngưu

Tuần này, những mối quan hệ xung quanh Kim Ngưu có thể liên quan tới tình bạn hoặc là đồng nghiệp thân thiết. Một ai đó có thể cư xử hai mặt hoặc gió chiều nào theo chiều đó khiến Kim Ngưu cảm thấy thất vọng.

Tình huống hoặc sự kiện liên quan đến thị phi hoặc rắc rối nào đó có thể làm Kim Ngưu cảm thấy nỗi sợ hoặc sự lo lắng của mình trở nên to lớn hơn. Nhưng sau cùng Kim Ngưu sẽ ý thức được đây chỉ là vấn đề nhỏ nhặt và cuối cùng rồi thì nó cũng sẽ qua, không kinh khủng như cái cách mà Kim Ngưu đang nghĩ. Trong vấn đề công việc, tiền bạc hoặc các khía cạnh khác dường như chưa có biến động quá lớn trong tuần này.

Song Tử

Song Tử có thể gặp nhiều tình huống không rõ ràng hoặc chưa biết xử trí ra sao trong tuần này. Tuy nhiên vấn đề của Song Tử là cần sự linh hoạt, thích nghi với tình huống và hiện trạng đang xảy ra.

Một mong muốn hoặc một chuyện gì đó không xảy ra như dự tính hoặc mong ước của Song Tử. Nhưng tài chính hoặc tài sản của Song Tử có thể gia tăng nhờ vào việc bản thân đã nỗ lực trước đây. Nó có thể là một khoản tiền, hoa hồng, lợi nhuận mà đến bây giờ mới có thể nhận được. Kết quả tuy đến hơi muộn nhưng giúp Song tử ổn định hơn trong tình huống hiện tại. Những thay đổi sẽ sớm xuất hiện và Song Tử có thể nhìn rõ điều đó là gì, ảnh hưởng thế nào đến Song Tử trong tương lai sắp tới.

Cự Giải

Cự Giải có thể bắt đầu kế hoạch mới nào đó trong tuần này. Nó có thể là kế hoạch liên quan tới công việc hoặc phát triển bản thân. Cũng có thể đó là việc lên kế hoạch cho một chuyến du lịch ngắn ngày. Trong giai đoạn này Cự Giải cũng cần lưu ý về chi tiêu để tránh chi tiêu vượt mức. Hãy nghiêm túc hơn trong vấn đề quản lý tiền bạc của bạn.

Một vấn đề liên quan tới gia đình có thể sẽ ảnh hưởng tới Cự Giải. Nếu chưa có một kế hoạch nào cho chặng đường sắp tới thì đây là thời điểm mà Cự Giải cũng nên có một cái nhìn tổng thể về mong muốn và dự định của bản thân, cũng như đường hướng phát triển trong thời gian sắp tới.

Sư Tử

Tuần này Sư Tử có thể sẽ có khá nhiều ý tưởng mới cho vấn đề công việc hoặc học tập. Dự định học một điều gì đó mới có ích cho sự phát triển sau này có thể sẽ đem lại cho Sư Tử nền móng vững chắc từ bây giờ. Tuy quá trình bắt đầu có thể gặp nhiều khó khăn nhưng đừng quên giá trị thực sự mà nó sẽ đem lại. Nếu cảm thấy khó khăn, đừng ngần ngại giơ tay đón nhận sự tương trợ.

Một số Sư Tử có thể bắt đầu tìm hiểu một ai đó. Giai đoạn mới tìm hiểu có thể cũng sẽ còn ngần ngại, cả hai chưa thể hiện được con người thật để thu hút đối phương. Nhưng Sư Tử hãy cho mình cũng như đối phương và mối quan hệ thêm cơ hội và thời gian. Một số Sư Tử khác có thể bắt đầu một công việc mới hoặc chuyển chỗ ở.

Xử Nữ

Một cánh cửa mới và một giai đoạn mới đang mở ra với Xử Nữ trong sự may mắn. Xử Nữ có thể tận dụng cơ hội này để tiến về phía trước. Bởi vì tín hiệu ở ngay bây giờ là dấu hiệu việc Xử Nữ đã đi đúng đường. Trong quá trình đi đến mục tiêu, hãy lưu ý về sự kiên trì và kỉ luật để bản thân không đi chệch hướng hoặc sai đường.

Nếu Xử Nữ cảm thấy vô định, đây là thời điểm để lên kế hoạch xác định phương hướng. Hoặc sau khi đạt được thành công và rơi vào tình trạng nghỉ ngơi quá lâu, Xử Nữ cũng hãy tự nhắc nhở mình.

Trong chuyện tình cảm, Xử Nữ cũng đã bước qua chương mới. Có thể chưa có đối tượng xuất hiện ngay từ bây giờ nhưng Xử Nữ hãy ý thức về điều đó.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo