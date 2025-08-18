Horoscope 18/8 - 24/8: Bạch Dương cẩn thận sự đố kị, Song Tử đừng quá ôm đồm

HHTO - Hành trình của tháng 8 vẫn tiếp tục với nhiều điều mới mẻ và thú vị. Hãy đón nhận thông điệp tuần mới để viết tiếp câu chuyện của bạn.

Bạch Dương

Những ngày đầu tuần mang đến cho Bạch Dương nguồn năng lượng dồi dào và tinh thần chiến đấu cao. "Chú Cừu" sẽ cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết để đương đầu với những thử thách trong công việc. Đây là thời điểm lý tưởng để đưa ra những quyết định quan trọng mà bạn đã trì hoãn từ lâu. Trong lĩnh vực tài chính, có dấu hiệu của một khoản thu nhập bất ngờ hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng với những người xung quanh có thể ganh tị với thành công của bạn.

Về mặt tình cảm, Dương Dương độc thân có thể gặp được một người đặc biệt trong môi trường làm việc. Còn những ai đã có đôi có cặp nên dành thời gian lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn với nửa kia. Cuối tuần là thời điểm tốt để nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng để chuẩn bị cho những kế hoạch sắp tới.

Kim Ngưu

Tuần này đánh dấu một giai đoạn ổn định và thịnh vượng cho Kim Ngưu. Bạn sẽ cảm nhận được sự hài hòa trong mọi khía cạnh cuộc sống, đặc biệt là về mặt vật chất. Những khoản đầu tư trước đây có thể bắt đầu sinh lời, mang lại cho bạn cảm giác an tâm về tương lai tài chính. Trong công việc, mặc dù không có nhiều biến động lớn, nhưng "chú Trâu" sẽ được ghi nhận và đánh giá cao bởi sự chăm chỉ và tận tâm.

Đây cũng là thời điểm thuận lợi để mở rộng mối quan hệ xã hội và xây dựng những kết nối có giá trị lâu dài. Về tình yêu, Ngưu Ngưu đã có người yêu sẽ cảm nhận được tình cảm sâu đậm và sự chân thành từ đối phương. Những ai còn độc thân đừng vội vàng, hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Sức khỏe ổn định, nhưng nên chú ý đến chế độ ăn uống và tập thể dục đều đặn.

Song Tử

Song Tử bước vào một tuần đầy năng động với vô số cơ hội mới. Trí thông minh và khả năng giao tiếp tuyệt vời của bạn sẽ là chìa khóa mở ra những cánh cửa thành công. Đây là thời điểm lý tưởng để tham gia các cuộc họp quan trọng, thuyết trình dự án hoặc đàm phán hợp đồng.

Chòm sao này có thể nhận được lời mời tham gia vào một dự án thú vị hoặc cơ hội hợp tác với những người có tầm ảnh hưởng. Tuy nhiên, hãy cẩn thận không để bản thân quá tải với quá nhiều cam kết cùng một lúc.

Trong tình yêu, các chàng trai, cô gái sẽ có cơ hội gặp gỡ nhiều người mới, nhưng hãy chọn lọc kỹ càng để tìm được người thực sự phù hợp. Những cặp đôi hiện tại có thể có những cuộc trò chuyện sâu sắc, giúp hiểu nhau hơn. Về sức khỏe, cần chú ý nghỉ ngơi đầy đủ vì có thể có dấu hiệu căng thẳng do làm việc quá sức.

Cự Giải

Tuần này mang đến cho Cự Giải nhiều cảm xúc phong phú và những trải nghiệm sâu sắc về tính sáng tạo và khả năng tập trung. Bạn sẽ cảm thấy kết nối mạnh mẽ hơn với gia đình và những người thân yêu. Đây là thời điểm tuyệt vời để hàn gắn những mối quan hệ đã bị rạn nứt hoặc củng cố thêm tình cảm với những người quan trọng. Trong công việc, trực giác của "chú Cua" sẽ giúp đưa ra những quyết định chính xác, đặc biệt trong những tình huống tưởng chừng như khó nhằn.

Có thể có tin vui từ một thành viên trong gia đình hoặc bạn sẽ được mời tham dự một sự kiện ý nghĩa. Về tài chính, tránh những quyết định đầu tư dựa trên cảm tính, hãy cân nhắc kỹ lưỡng. Tình yêu nở rộ với những cử chỉ nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Cuối tuần, hãy dành thời gian ở nhà và tận hưởng không gian riêng tư.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo