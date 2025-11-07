Tạo môi trường để học sinh có thể giao tiếp, sử dụng tiếng Anh

TPO - Đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, cần phải tạo môi trường để học sinh có thể giao tiếp, sử dụng tiếng Anh hằng ngày là thông tin được các chuyên gia chia sẻ tại tọa đàm “Vai trò của tiếng Anh trong kỷ nguyên vươn mình” chiều 6/11.

Chương trình do SunUni Academy phối hợp cùng Báo Thanh Niên tổ chức nhằm công bố chương trình học bổng S80 (S80 International Education Scholarship) năm 2025 với chủ đề “Thế hệ S80, vươn mình cùng tri thức Việt”.



Tại tọa đàm, PGS.TS Nguyễn Thuý Hồng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo, Bộ GD&ĐT cho biết, Nghị quyết 71 về phát triển đột phá giáo dục và đào tạo đặt mục tiêu đưa Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Chính phủ cũng đã phê duyệt Đề án “Đưa Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đây là chủ trương đúng đắn, phù hợp với bối cảnh toàn cầu hoá và sẽ là cơ hội cho tất cả học sinh học tiếng Anh, làm thay đổi quan điểm giảng dạy bộ môn trong trường học.

Các chuyên gia, khách mời tại buổi tọa đàm.

Trước đây, tiếng Anh được dạy như ngoại ngữ và tới đây sẽ được sử dụng trong môi trường giao tiếp rộng rãi hơn, phổ biển hơn và từng bước tiến tới dạy các môn học bằng Tiếng Anh ở các nơi có đủ điều kiện. Tiếng Anh sẽ giúp dân tộc vươn ra toàn cầu.

Tuy nhiên, TS Nguyễn Thuý Hồng cũng cho rằng, để đạt được những mục tiêu như kỳ vọng, chúng ta đối mặt với nhiều thách thức về làm mới chương trình dạy học, chuẩn bị đội ngũ, cơ sở vật chất, điều kiện công nghệ để dạy tiếng Anh phổ biến tới học sinh, sinh viên, người đi làm.

"Tiếng Anh là một trong những môn học ứng dụng công nghệ thông tin rất tốt, đặc biệt trong kiểm tra, đánh giá với sự hỗ trợ của AI. Điều này đã làm thay đổi rõ rệt quá trình dạy học, từ khâu soạn đề, thiết kế nội dung đến cách thức đánh giá", bà Hồng nói.

Bà Natalia Sasha Goodwin, Giám đốc Trung tâm phát triển học thuật, Đại học Anh Quốc Việt Nam nhấn mạnh những thách thức mà sinh viên Việt Nam phải đối mặt từ sự chuyển mình mạnh mẽ của tri thức, sự xuất hiện của AI. Thế hệ trẻ Việt Nam chủ động hơn, cởi mở hơn, sẵn sàng học hỏi hơn bao giờ hết tuy nhiên, năng lực quan trọng nhất để vượt qua sự thay đổi ấy chính là tính bền bỉ, sự kiên trì theo đuổi mục tiêu, kể cả khi phương pháp học, công cụ học hay môi trường học liên tục thay đổi.

Tham gia toạ đàm, nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung kể câu chuyện, khi còn học sinh ở trường phổ thông, anh cũng gặp khó khăn về phát âm, sai ngữ pháp. Ngồi trong lớp học, thầy cô giảng nhưng anh không thể hiểu bài.

Sau đó, với sự kiên trì, nỗ lực bền bỉ, anh đã học tốt ngoại ngữ và thi đỗ ngôi trường mình mong muốn. Và kể cả khi trở thành nhạc sĩ, không có nhiều cơ hội làm việc trong môi trường giao tiếp bằng ngoại ngữ nhưng cũng từng có dịp trao đổi, hợp tác để đưa tác phẩm của mình được dịch sang tiếng Anh.

“Tôi cũng khuyến khích các con phải học tốt tiếng Anh, biết 2-3 ngoại ngữ càng tốt. Tôi nói, các con có thể thoải mái lựa chọn ngành nghề nhưng khi có ngoại ngữ, cơ hội việc làm, mức thu nhập cũng sẽ tương xứng”, nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung chia sẻ.

Chương trình S80 International Education Scholarship tìm kiếm thí sinh có năng lực học thuật, tinh thần học hỏi, kỷ luật - bền bỉ, khả năng đóng góp cộng đồng và tiềm năng lãnh đạo; ưu tiên thí sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng biết vươn lên.

Dự kiến, Ban tổ chức sẽ trao 8.000 suất học bổng (toàn phần và bán phần, trong đó có học bổng bán phần lên tới 70%), áp dụng cho các chương trình từ nền tảng đến mục tiêu IELTS 7.5, phù hợp nhiều mức năng lực khác nhau của học sinh, sinh viên.