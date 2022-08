Tặng quà học sinh nghèo rẻo cao biên giới Hướng Hóa

TPO - Ngày 29/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị phối hợp với Câu lạc bộ phóng viên thường trú tại Quảng Trị đã trao học bổng đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã biên giới Hướng Lập và Hướng Việt của huyện rẻo cao Hướng Hóa (Quảng Trị).

Tham dự lễ trao học bổng có ông Phan Hữu Huyện-Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị, lãnh đạo Phòng GD&ĐT Hướng Hóa và phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương tại Quảng Trị.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT)-Tiểu học và THCS Hướng Lập đóng ở địa bàn vùng biên giới có hơn 355 học sinh với 8 điểm trường, trong đó hơn 220 học sinh cấp tiểu học và hơn 100 học sinh cấp THCS.

Ngoài điểm trường trung tâm, trường có 7 điểm lẻ, điểm trường xa nhất là Cuôi và Tà Păng cách khu vực trung tâm gần 16 km.

Nhằm động viên các học sinh có hoàn cảnh khó khăn đầu năm học, Sở GD&ĐT phối hợp với CLB phóng viên thường trú tại Quảng Trị trao 50 suất học bổng và quà tặng, gồm: cặp sách, vở đến 50 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường PTDTBT-Tiểu học và THCS Hướng Lập và học sinh tại điểm trường Trăng – Tà Puồng ở xã Hướng Việt.

Thầy giáo Nguyễn Đình Nghĩa, Hiệu trưởng Trường PTDTBT-Tiểu học và THCS Hướng Lập cho hay, nhiều năm qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng thầy và trò của trường vẫn thi đua dạy tốt, học tốt. Trường có nhiều học sinh là con em đồng bào Vân Kiều theo học, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn.

“Trước thềm năm học mới, học sinh của trường vui mừng đón nhận những tình cảm yêu thương, sự chia sẻ của các đơn vị, tổ chức hảo tâm. Đây là món quà hết sức ý nghĩa, động viên các em dịp đầu năm học mới”, thầy Nghĩa nói.

Ông Hoàng Văn Sơ-Phó trưởng Phòng GD&ĐT Hướng Hóa cho biết, huyện có 60 trường học; trong đó có 26 trường mầm non, 34 trường phổ thông. Huyện Hướng Hóa thuộc địa bàn có điều kiện khó khăn của tỉnh Quảng Trị. Bước vào năm học 2022-2023, hầu hết các trường đối diện với nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học... Qua đó, rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức hảo tâm đối với các trường học trên địa bàn.

"Những món quà ý nghĩa hôm nay thể hiện sự chia sẻ, động viên đối với học sinh vùng khó dịp đầu năm học. Những suất học bổng này góp phần khích lệ các em vươn lên học tập tốt. Mong các học sinh được nhận quà nhân ngày tựu trường nỗ lực vươn lên và đạt thành tích cao trong học tập”, ông Sơ chia sẻ. Nhân dịp này, lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Trị,

Phòng GD&ĐT huyện Hướng Hóa và phóng viên các cơ quan báo chí đã đến thăm và tặng quà các cô giáo và các cháu mầm non Trường mầm non xã Hướng Lập. Cô giáo Lê Thị Kim Chi, Hiệu trưởng Trường mầm non xã Hướng Lập cho biết, trường đóng ở địa bàn biên giới, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Hiện trường có gần 170 cháu, với đa số là con em đồng bào Vân Kiều. Năm học 2022-2023 sắp bắt đầu, nhà trường mong muốn các cơ quan, đơn vị, tổ chức dành sự quan tâm, chia sẻ đến giáo dục vùng khó khăn.