TPO - Dự án “Tăng cường kỹ năng và cơ hội việc làm cho thanh niên góp phần nâng cao năng lực hội nhập quốc tế an toàn” đã để nhiều dấu ấn tích cực, mở ra hướng đi mới trong công tác đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp, vươn ra thế giới một cách vững vàng, an toàn và hiệu quả.

Sáng 14/5, tại thành phố Vinh (Nghệ An), T.Ư Đoàn đã tổ chức Hội nghị tổng kết dự án “Tăng cường kỹ năng và cơ hội việc làm cho thanh niên góp phần nâng cao năng lực hội nhập quốc tế an toàn giai đoạn 2023 - 2025”.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Thiên Tú - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam; chị Nguyễn Thị Phương Thúy - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An cùng đại diện lãnh đạo sở Nội vụ tỉnh Nghệ An, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và các trường học, cơ quan, đơn vị liên quan.

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn nhấn mạnh, Dự án không chỉ trang bị cho thanh niên kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ, kỹ năng sống, mà còn nâng cao hiểu biết về pháp luật, môi trường làm việc quốc tế. Từ đó góp phần giảm thiểu rủi ro trong quá trình lao động, học tập và hội nhập ở nước ngoài. “Nhu cầu tìm kiếm việc làm an toàn là một nhu cầu chính đáng, hết sức cần thiết của các bạn thanh niên. Do đó, việc tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên sẽ rút ngắn khoảng cách giữa doanh nghiệp - trường đào tạo nghề về đào tạo và tuyển dụng, đảm bảo trình độ người lao động đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Bên cạnh kiến thức thì đòi hỏi thanh niên cần rèn luyện thái độ nghề nghiệp và các kỹ năng mềm”, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm chia sẻ.

Dự án Tăng cường kỹ năng và cơ hội việc làm cho thanh niên góp phần nâng cao năng lực hội nhập quốc tế an toàn giai đoạn 2023 - 2025 do Phái đoàn Di cư quốc tế Liên Hợp Quốc tài trợ. Dự án được thực hiện tại 4 tỉnh, thành phố gồm: Nghệ An, Hải Phòng, Quảng Bình, Hà Tĩnh. Dự án đã đạt được những kết quả như cam kết với nhà tài trợ như: tổ chức 14 khóa tập huấn cho 650 thanh niên, tư vấn việc làm và tìm việc làm an toàn; tổ chức 6 Ngày Hội việc làm cho 6.093 thanh niên, người lao động với gần 45.000 vị trí việc làm cần tuyển từ lao động phổ thông đến lao động có trình độ cao đẳng, đại học.

Tại Nghệ An, dự án được triển khai gắn liền với các hoạt động đào tạo kỹ năng mềm, đào tạo nghề ngắn hạn, kết nối việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp, góp phần giảm thiểu di cư trái phép. Trong đó, đã có hơn 10.000 lượt đoàn viên, thanh niên tại các địa phương và đơn vị trường học trong toàn tỉnh được tiếp cận thông qua các hoạt động lan tỏa từ lực lượng học viên đã qua đào tạo.

Đối với hoạt động hỗ trợ đào tạo nghề, thực tập và kết nối việc làm cho thanh niên tỉnh Nghệ An, đã có 3 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 60 học viên. Kết thúc khóa học, tất cả học viên được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề, trong đó nhiều người đã có việc làm, thu nhập ổn định. Tại Ngày hội việc làm, tỉnh Nghệ An có hơn 1.500 đoàn viên thanh niên tham gia. Tổng số vị trí việc làm, đào tạo nghề và du học được giới thiệu lên đến hơn 3.500 cơ hội việc làm. Sau quá trình tư vấn, phỏng vấn và kết nối trực tiếp với doanh nghiệp, có gần 500 đoàn viên, thanh niên đã được kết nối việc làm, định hướng lại nghề nghiệp.

Về hoạt động hỗ trợ các sáng kiến khởi nghiệp, mô hình khởi nghiệp kinh doanh nhỏ phát triển bền vững, đoàn công tác của T.Ư Đoàn, IOM và Tỉnh Đoàn Nghệ An đã đồng hành cùng 5 mô hình tham gia dự án để điều chỉnh kế hoạch hành động phù hợp với thực tiễn.

Dự án triển khai tại Nghệ An đã mang lại nhiều kết quả thực chất và có chiều sâu, góp phần giảm thiểu tình trạng di cư lao động trái phép, đặc biệt là ở các huyện có tỷ lệ xuất khẩu lao động cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn không ít những khó khăn thách thức, tồn tại. Tiêu biểu là tỷ lệ thanh niên không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo ở khu vực nông thôn còn cao; thanh niên còn thiếu kiến thức, kỹ năng khi đối mặt với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thay đổi cơ cấu lao động trong các ngành...

Cũng tại hội nghị, các đại biểu, tổ chức, cá nhân đã tham gia thảo luận, đóng góp nhiều giải pháp quan trọng nhằm tăng cường kiến thức, rèn luyện năng lực số, kỹ năng mềm, kỹ năng khởi nghiệp trong thanh niên. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác tư vấn việc làm và tìm việc làm an toàn trên nền tảng số. Điều chỉnh, khắc phục những những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai dự án thời gian qua.