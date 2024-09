Hàng nghìn việc làm sẵn sàng chờ đón thanh niên Nghệ An

TPO - Tham gia Ngày hội việc làm năm 2024, hơn 1.300 thanh niên ở Nghệ An đã được chia sẻ về những kiến thức cần thiết, cơ hội việc làm phù hợp với trình độ chuyên môn, tay nghề và năng lực bản thân. Từ đó, thanh niên, người lao động có định hướng đúng đắn cho nghề nghiệp của bản thân.

Hơn 1.300 thanh niên tham gia Ngày hội việc làm ở Nghệ An

Ngày 28/9, tại Trường Cao đẳng Việt - Đức (thành phố Vinh, Nghệ An), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An đã đăng cai tổ chức chương trình Ngày hội việc làm cho thanh niên năm 2024. Chương trình nằm trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường kỹ năng và cơ hội việc làm cho thanh niên, góp phần nâng cao năng lực hội nhập quốc tế an toàn giai đoạn 2023-2025” do Tổ chức Di cư Quốc tế IOM và T.Ư Đoàn phối hợp triển khai.

Tham dự chương trình có chị Lê Hồng Nhung - Phó Trưởng Ban Quốc tế T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Thanh Hảo - Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên T.Ư; bà Trần Thị Vân Anh - Trợ lý dự án Tổ chức Di cư Quốc tế IOM. Về phía tỉnh Nghệ An có ông Chu Đức Thái - Trưởng Ban Văn hoá Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Liên đoàn lao động tỉnh; Thường trực Tỉnh Đoàn; Thường trực Đảng uỷ khối Doanh nghiệp tỉnh; Sở Lao động-TBXH; Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, các đơn vị liên quan và hơn 1.300 thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh tham dự chương trình.

Dự án “Tăng cường kỹ năng và cơ hội việc làm cho thanh niên, góp phần nâng cao năng lực hội nhập quốc tế an toàn giai đoạn 2023-2025” do Tổ chức Di cư Quốc tế IOM và T.Ư Đoàn phối hợp triển khai nhằm hướng đến hỗ trợ thanh niên, lao động trẻ, nâng cao kỹ năng hội nhập quốc tế và tăng cường cơ hội việc làm an toàn, bền vững cho thanh niên tại 4 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An.

Tại tỉnh Nghệ An, dự án nhằm hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố Vinh và các huyện lân cận; rút ngắn khoảng cách, tạo cầu nối giữa doanh nghiệp - trường đào tạo nghề về đào tạo và tuyển dụng, đảm bảo trình độ người lao động đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp; nhằm hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên. Thông qua dự án tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên, người lao động và doanh nghiệp có cơ hội nắm bắt trực tiếp các thông tin, cơ hội việc làm phù hợp với trình độ chuyên môn, tay nghề, năng lực bản thân. Các đoàn viên thanh niên, doanh nghiệp còn được tư vấn và giải đáp các thắc mắc, thông tin tuyển dụng.

Ngày hội việc làm cho thanh niên năm 2024 ở tỉnh Nghệ An đã quy tụ các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng tại 30 gian hàng, với hơn 3.500 vị trí việc làm. Trong đó có 500 vị trí việc làm, du học và dạy nghề cần trình độ Đại học, Cao đẳng; gần 2.500 vị trí việc làm đối với lao động phổ thông. Trên 500 chỉ tiêu tuyển dụng với các vị trí như kỹ sư kỹ thuật công nghệ - an toàn, kỹ sư dây chuyền tự động hóa, kỹ sư xây dựng công trình,… cho các Công ty sản xuất linh kiện, vật liệu xây dựng, các xưởng công nghiệp nặng.

Phát biểu tại Chương trình, chị Nguyễn Thị Phương Thuý - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An cho biết: Hằng năm, Nghệ An có khoảng 60.000 - 70.000 lao động có nhu cầu giải quyết việc làm. Lực lượng này gồm người đến tuổi lao động; quân nhân, công an hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương; học sinh tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp ra trường về tỉnh tìm việc làm, lao động bị mất việc làm, lao động thất nghiệp ở thành thị, thiếu việc làm ở nông thôn.

Toàn tỉnh Nghệ An hiện có hơn 700.000 đoàn viên, thanh niên, chiếm gần 25% dân số. Tuy nhiên, tỷ lệ thanh niên có việc làm và việc làm ổn định chỉ chiếm khoảng 60%. Theo kết quả khảo sát, nhu cầu việc làm tại Nghệ An trong thời gian tới dự báo sẽ tiếp tục tăng cao với gần 70.000 người.

“Từ thực tế đó, càng khẳng định ý nghĩa quan trọng của Ngày hội việc làm cho thanh niên năm 2024. Đây là tiền đề thúc đẩy chất lượng nguồn nhân lực và kết nối việc làm tại Nghệ An nói riêng và thị trường lao động nói chung. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An rất mong muốn đây sẽ là hoạt động thường niên để liên kết thanh niên với nhu cầu của doanh nghiệp; là chìa khóa để giải quyết bài toán phát huy cái mà thanh niên có và thu hẹp, bù đắp cái mà thanh niên yếu và thiếu. Trên cơ sở đó, thiết lập mối quan hệ, gắn bó dựa trên 4 "nhà": Nhà doanh nghiệp với vai trò là "người đặt hàng"; Nhà nước với vai trò là nhà quản lý; Nhà trường là nguồn cung cấp nhân lực, Nhà truyền thông mang vai trò lan tỏa, truyền thông thông điệp, ý nghĩa”, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Phương Thúy nhấn mạnh.

Định hướng nghề nghiệp và chính sách việc làm

Tại chương trình Ngày hội việc làm năm 2024, các doanh nghiệp đã thông tin đến các bạn đoàn viên, thanh niên những kiến thức cần thiết về cơ hội việc làm phù hợp với trình độ chuyên môn, tay nghề, năng lực bản thân; được tư vấn giải đáp thông tin, hướng dẫn viết hồ sơ.

Trong khuôn khổ diễn ra chương trình, ông Trần Hữu Thượng - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Nghệ An đã có những chia sẻ về các chính sách của Nhà nước nhằm hỗ trợ người lao động trong lĩnh vực việc làm. Bên cạnh đó, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Nghệ An cũng đã chia sẻ cho các đoàn viên thanh niên, người lao động, doanh nghiệp hiểu hơn về những hành vi bị nghiêm cấm về việc làm và những quy định hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên hiện nay. Từ đó, các đoàn viên thanh niên và người lao động có thêm kiến thức, sự hiểu biết về việc làm.

Ông Nguyễn Xuân Sơn - Chuyên gia thị trường lao động của IOM đã có những chia sẻ cho người lao động, thanh niên, học sinh sinh viên về các xu hướng chuyển dịch ngành nghề, việc làm và định hướng tương lai trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Bên cạnh đó, chuyên gia cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm, sự chuẩn bị cho người lao động trước khi đi phỏng vấn ứng cử vào các vị trí việc làm.

“Khi đưa ra quyết định tuyển dụng thì nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu ứng dụng các công nghệ, phần mềm, quy trình vào để giúp lựa chọn dựa trên năng lực của ứng viên hơn là dựa trên hồ sơ, bằng cấp.

Doanh nghiệp đang chuẩn bị tất cả để đón nhận lao động thì người lao động cần chuẩn bị những gì để đáp ứng. Đó là những kỹ năng về sự tin cậy, tính kỷ luật từ phía người lao động; kỹ năng chịu áp lực và thích nghi.

Khi phỏng vấn việc làm, thì thái độ, sự tự tin, ánh mắt, nụ cười, cách giao tiếp của các bạn đều là những yếu tố đưa ra quyết định để người tuyển dụng họ có lựa chọn bạn hay không?. Trước khi nhìn vào hồ sơ, trước khi nhìn vào kỹ năng họ sẽ nhìn vào con người. Con người và thái độ là điều chúng tôi luôn luôn cần. Kinh nghiệm, kỹ năng các bạn có thể học tập và chúng tôi có thể cung cấp cho các bạn. Còn thái độ, bản thân con người của các bạn là những điều mà chúng tôi để ý trước khi đưa ra quyết định tuyển dụng”, ông Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh.