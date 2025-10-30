Tân sinh viên Học viện Báo chí Tuyên truyền được Kai Đinh động viên trước năm học mới

HHTO - Tiếp nối thành công từ những mùa chào tân sinh viên trước đó, chuỗi sự kiện chào tân sinh viên “FPS 2025 - SEN’S RESONANCE” do Liên chi đoàn khoa Chính trị học - Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức đã quay trở lại với sự đầu tư, mới mẻ về nội dung, hình thức và quy mô tổ chức.

FPS được đánh giá là chuỗi sự kiện thu hút và không thể bỏ lỡ của tân sinh viên trường Báo, đặc biệt đối với các bạn tân sinh viên K45. Năm nay, chương trình được tổ chức như một lời cổ vũ tới các bạn tân sinh viên K45 đã vượt qua kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia đầy khó khăn và thử thách, thành công trở thành tân sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Nhiều tiết mục trình diễn ấn tượng từ tiền bối đã được gửi đến các tân sinh viên.

Đêm đại nhạc hội “FPS 2025 - Sen’s Resonance” tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã diễn ra trong không khí sôi nổi với các tiết mục bùng nổ của sinh viên trường Báo cùng dàn khách mời đình đám. Ngoài ra, sự xuất hiện của ca - nhạc sĩ Kai Đinh cũng mang đến nhiều trải nghiệm đáng nhớ với các bạn sinh viên.

Chia sẻ về lần trở lại trường Báo sau hai năm, nam nghệ sĩ bày tỏ: “Dù đây đã là lần thứ hai trở lại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, mình vẫn bất ngờ trước tình cảm mà các bạn dành cho mình. Mình hy vọng rằng những bài hát của mình có thể trở thành một người bạn tinh thần, luôn ở bên cạnh các bạn trong cả những lúc vui, buồn hay chông chênh. Mình mong âm nhạc sẽ như một “cái ôm” an ủi và tiếp sức cho các bạn sinh viên”.

Nam ca sĩ Kai Đinh rạng rỡ và đầy nhiệt huyết trong khoảnh khắc giao lưu với khán giả. Nguồn: FPS 2025 - Sen’s Resonance.

Với phong cách âm nhạc tự sự, sâu lắng, Kai Đinh đã chinh phục đông đảo sinh viên Học viện bằng những bản “hit” quen thuộc. Hàng loạt ca khúc nổi bật như “Để tôi ôm em bằng giai điệu này”, “Lễ đường”, “Trái đất ôm Mặt trời” đã được vang lên, tạo nên sự cộng hưởng mạnh mẽ với những tâm tư, cảm xúc của khán giả trẻ.

Kai Đinh và sinh viên trường Báo lưu giữ giây phút đáng nhớ qua một bức ảnh kỷ niệm. Nguồn: FPS 2025 - Sen’s Resonance.

Bạn Phùng Thảo Linh (sinh viên lớp Chính trị phát triển K45) bày tỏ: “Đêm nhạc hội FPS 2025 được tổ chức hoành tráng và vượt ngoài mọi kỳ vọng của mình. Không khí sôi động cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả khiến mình cảm nhận rõ tinh thần gắn kết của sinh viên trường Báo. Đặc biệt, phần trình diễn của ca sĩ Kai Đinh thực sự khiến mình rung động”.

Đêm đại nhạc hội “FPS 2025 - Sen’s Resonance” là dấu mốc cuối cùng khép lại chuỗi sự kiện chào tân do khoa Chính trị học tổ chức. Ban Tổ chức mong rằng toàn bộ chương trình sẽ trở thành nguồn cảm hứng giúp các tân sinh viên tự tin và nhiệt huyết viết tiếp hành trình thanh xuân của mình tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.