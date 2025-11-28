Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Tân Chủ tịch Hà Nội: Cam kết nêu gương, liêm chính, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng

Thanh Hiếu
TPO - Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cam kết sẽ giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, liêm chính, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, trọng dân, gần dân, lắng nghe dân.

Tại kỳ họp thứ 28 được tổ chức chiều ngày 28/11, HĐND TP. Hà Nội đã bầu ông Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND TP. Hà Nội đã tín nhiệm bầu ông giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

z7271515717294-a5633af5930fd1c953a82fa3dcfd9e84.jpg
Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội phát biểu nhận nhiệm vụ

Ông Thắng chia sẻ, mình sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng nhưng luôn mong muốn được học tập, làm việc tại Thủ đô Hà Nội. Sau khi học xong đại học, ông về công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, rồi được Đảng và Nhà nước tin tưởng cử đi các địa phương rèn luyện. "Bây giờ, được phân công công tác tại Thủ đô là sự động viên sâu sắc, đòi hỏi bản thân phải nỗ lực lớn hơn, trách nhiệm hơn nữa", ông Thắng nói.

Theo ông, những năm qua, thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực - đó là nền tảng để Thủ đô phát triển xa hơn, vững chắc hơn.

Hiện nay, đất nước bước vào kỷ nguyên mới, với nhiều thời cơ, thách thức đòi hỏi tư duy mới, cách làm mới. Ông Vũ Đại Thắng cam kết sẽ cùng tập thể UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp với tinh thần kỷ cương, liêm chính, hiệu quả...

z7271515698898-63d7fc5164860c57f1efa371f0184b06.jpg
Lãnh đạo thành phố chúc mừng tân Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng

Trước mắt, tân Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, thành phố sẽ tập trung hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội trong năm 2025, phấn đấu năm 2026 tăng trưởng kinh tế đạt 11% trở lên.

Thành phố xác định hạ tầng là xương sống phát triển cần đi trước một bước; nhất là hạ tầng giao thông, chống ùn tắc, ngập úng, ô nhiễm môi trường, quản lý đô thị, đất đai, tháo gỡ vướng mắc cho người dân.

Ông Vũ Đại Thắng cam kết sẽ giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, liêm chính, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, trọng dân, gần dân, lắng nghe dân.

Thanh Hiếu
#tiểu sử ông Vũ Đại Thắng #Lắng nghe dân #Hà Nội #Kỳ họp HĐND

