Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Tạm giữ hình sự đối tượng tấn công CSGT làm nhiệm vụ giữa mưa lũ tại Huế

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một đối tượng có hành vi tấn công lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) làm nhiệm vụ điều tiết xe cộ trên cầu, giữa thời điểm mưa lũ tại Huế vừa bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Chiều 1/11, thông tin từ Công an TP Huế cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Đức Hạnh (SN 1993, trú tại thôn Xuân Hòa, phường Vỹ Dạ, Huế), để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ xảy ra tại khu vực cầu Vỹ Dạ.

tan-cong-csgt.jpg
Đối tượng Lê Đức Hạnh.

Trước đó, chiều 30/10, thời điểm Huế có mưa rất lớn, nhiều tuyến đường ngập nước. Tại cầu Vỹ Dạ, lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao do người dân di chuyển tránh lũ, nhiều ô tô dừng đỗ khiến giao thông ùn tắc. Tổ công tác thuộc Đội 2 - Phòng CSGT Công an TP Huế được phân công tổ chức điều tiết phương tiện đảm bảo an toàn, thông suốt khi di chuyển qua cầu.

Quá trình công an làm nhiệm vụ, Lê Đức Hạnh điều khiển xe mô tô từ đường Bà Triệu lên cầu Vỹ Dạ sang đường Phạm Văn Đồng đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, có lời lẽ xúc phạm lực lượng chức năng, rồi lạng lách bỏ chạy.

tan-cong-csgt2.jpg
Công an lấy lời khai đối với Lê Đức Hạnh.

Sau đó, Hạnh bất ngờ quay lại, lao vào tấn công một cán bộ CSGT, dùng tay, chân đấm đá liên tiếp vào vùng mặt và bụng người thi hành công vụ. Lực lượng công an cùng người dân có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng khống chế, đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Vỹ Dạ để lấy lời khai.

Tại đây, kết quả test nhanh cho thấy Hạnh dương tính với ma túy đá và cần sa, đồng thời có nồng độ cồn 0,094 mg/lít khí thở. Đối tượng này từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản vào năm 2010.

Vụ việc hiện được Công an TP Huế tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ngọc Văn
#cầu Vỹ Dạ #CSGT #làm nhiệm vụ #điều tiết giao thông #chống người thi hành công vụ #tạm giữ hình sự #Lê Đức Hạnh #Công an TP Huế #mưa lũ

Xem thêm

Cùng chuyên mục