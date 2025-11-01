Tạm giữ hình sự đối tượng tấn công CSGT làm nhiệm vụ giữa mưa lũ tại Huế

TPO - Một đối tượng có hành vi tấn công lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) làm nhiệm vụ điều tiết xe cộ trên cầu, giữa thời điểm mưa lũ tại Huế vừa bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Chiều 1/11, thông tin từ Công an TP Huế cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Đức Hạnh (SN 1993, trú tại thôn Xuân Hòa, phường Vỹ Dạ, Huế), để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ xảy ra tại khu vực cầu Vỹ Dạ.

Đối tượng Lê Đức Hạnh.

Trước đó, chiều 30/10, thời điểm Huế có mưa rất lớn, nhiều tuyến đường ngập nước. Tại cầu Vỹ Dạ, lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao do người dân di chuyển tránh lũ, nhiều ô tô dừng đỗ khiến giao thông ùn tắc. Tổ công tác thuộc Đội 2 - Phòng CSGT Công an TP Huế được phân công tổ chức điều tiết phương tiện đảm bảo an toàn, thông suốt khi di chuyển qua cầu.

Quá trình công an làm nhiệm vụ, Lê Đức Hạnh điều khiển xe mô tô từ đường Bà Triệu lên cầu Vỹ Dạ sang đường Phạm Văn Đồng đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, có lời lẽ xúc phạm lực lượng chức năng, rồi lạng lách bỏ chạy.

Công an lấy lời khai đối với Lê Đức Hạnh.

Sau đó, Hạnh bất ngờ quay lại, lao vào tấn công một cán bộ CSGT, dùng tay, chân đấm đá liên tiếp vào vùng mặt và bụng người thi hành công vụ. Lực lượng công an cùng người dân có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng khống chế, đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Vỹ Dạ để lấy lời khai.

Tại đây, kết quả test nhanh cho thấy Hạnh dương tính với ma túy đá và cần sa, đồng thời có nồng độ cồn 0,094 mg/lít khí thở. Đối tượng này từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản vào năm 2010.

Vụ việc hiện được Công an TP Huế tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.