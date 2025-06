Tạm giam 5 đối tượng trong đường dây lừa đảo giao dịch tiền ảo chiếm đoạt hơn 10.000 tỷ đồng

TPO - Các đối tượng đã lôi kéo hàng chục ngàn người tham gia với hơn 138 ngàn tài khoản đăng ký, nạp số tiền 394 triệu USD (tương đương hơn 10 ngàn tỷ đồng).

Ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi), Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi), cùng ngụ TP.Hà Nội; Hồ Long Trí (45 tuổi, ngụ TP.HCM); Đinh Hữu Hay (34 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) và Thân Văn Hiệp (43 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 2/2023, Hùng và Nga thuê người xây dựng phần mềm dự án đồng tiền ảo có tên Matrix Chaine trên nền tảng ví điện tử “SafePal” rồi xây dựng mạng lưới các nhà đầu tư với mục đích chiếm đoạt tiền của những người này.

Để thực hiện hành vi, Hùng và Nga lôi kéo thêm các đối tượng: Trí, Hay và Hiệp cùng tham gia với vai trò là cấp dưới.

Khi các nhà đầu tư đóng tiền vào để tham gia, Hùng giao cho Nga quản lý. Số tiền thu được, Hùng và Nga chi khoảng 40% cho các leader (người dẫn đầu) khu vực, 5% sử dụng để quảng bá đồng tiền Matrix Chaine và chi phí sự kiện, 55% còn lại Hùng và Nga rút ra để chi tiêu cá nhân.

Cơ quan công an xác định, bằng các thủ đoạn này, các đối tượng đã lôi kéo hàng chục ngàn người tham gia với hơn 138 ngàn tài khoản đăng ký, nạp số tiền 394 triệu USD (tương đương hơn 10 ngàn tỷ đồng). Trong số đó, các đối tượng đã chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng và đầu tư vào bất động sản, mua sắm xe sang.

Tháng 5/2025, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự – Bộ Công an; Công an TP. Hà Nội, Công an TP.HCM, Công an các tỉnh Hưng Yên, Bình Định, Đăklăk, Gia Lai, Bắc Giang... thành lập nhiều tổ công tác đồng loạt phá án, bắt giữ và khám xét nơi ở, làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều tang vật, vật chứng liên quan phục vụ công tác điều tra. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.