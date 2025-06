Tác giả nào được trả nhuận bút cao nhất trong lịch sử, trung bình mỗi chữ được trả 150 USD?

icon 1.156 trang, khối lượng 6,35kg

icon 1.256 trang, khối lượng 6,35kg

icon 1.356 trang, khối lượng 6,35kg

Câu trả lời đúng là đáp án B: Trong kỳ xuất bản tháng 1/1992, tạp chí Hongkong Toys (Các mặt hàng giải trí của Hồng Kông) do Ủy ban Phát triển Mậu dịch Hồng Kông ấn hành đạt độ dày kỷ lục với 1.356 trang. Tuy nhiên, nó có khối lượng chỉ bằng khoảng một phần tư tờ báo nặng nhất thế giới. Đó là tờ Sunday New York Times (Thời báo New York chủ nhật) của Mỹ số phát hành tháng 8/1987 với khối lượng 6,35kg.