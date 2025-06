Ai sẽ bị tạm 'cắt' lương hưu từ 1/7?

icon 20

icon 21

icon 23

Câu trả lời đúng là đáp án C: Từ năm 1995 đến hết năm 2023, Quốc hội và Chính phủ đã 23 lần điều chỉnh lương hưu, với mức tăng theo từng giai đoạn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội. Kết quả: Mức lương hưu trung bình hiện nay đã tăng gấp 21 – 26 lần so với năm 1995. Góp phần đảm bảo an sinh, ổn định đời sống cho người cao tuổi không còn khả năng lao động. Chính sách lần này được xem là một bước tiến nhân văn, giúp người nghỉ hưu trước năm 1995 – vốn chiếm tỷ lệ nhỏ và thường có mức hưởng thấp – được cải thiện thu nhập sau nhiều năm sống dựa vào nguồn lương hưu cố định.