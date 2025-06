'Địa ngục nóng nhất' để chỉ nơi nào?

icon 4,2 triệu km vuông

icon 14,2 triệu km vuông

icon 24,2 triệu km vuông

Câu trả lời đúng là đáp án B: Hoang mạc rộng lớn nhất thế giới chính là châu Nam Cực với diện tích lên tới 14,2 triệu km vuông (khoảng 5,5 triệu dặm vuông). Nam Cực là nơi lạnh nhất trên thế giới, nhiều tháng không nhận được ánh mặt trời. Không mang đặc trưng của những sa mạc bình thường như nóng, bão cát, … thật khó để cho rằng một nơi lạnh lẽo như Nam Cực mà lại được coi là sa mạc. Nhưng do lượng mưa quá ít nên nơi đây được coi như một sa mạc, lượng mưa trung bình hàng năm của Nam Cực chỉ ở mức 50 mm và tồn tại chủ yếu dưới dạng tuyết. Lý do chỉ có rất ít tuyết nhưng tận 99% bề mặt của Nam Cực được bao phủ bởi sông băng là do nhiệt độ trung bình tại Nam Cực là âm 48 độ C. Và nó làm chậm quá trình bay hơi. Do sự biến đổi khí hậu và nóng lên toàn cầu, nhiều phần của Nam Cực đang có dấu hiệu nóng lên. Nhiệt độ trong vòng 50 năm qua ở Nam Cực đã tăng lên 2,5 lần - gấp 5 lần so với phần còn lại của cả trái đất. Nếu nước biển ấm lên, băng ở Nam Cực sẽ tan chảy từ bên dưới - những nơi tiếp xúc với nước biển.