Hàng nghìn tấn vàng của Việt Nam đang để ở đâu?

Câu trả lời đúng là đáp án A: Ngày 5/2/2025, Hội đồng Vàng Thế giới công bố Báo cáo Xu hướng nhu cầu vàng năm 2024. Theo báo cáo này, nhu cầu tiêu thụ vàng toàn cầu năm 2022 đạt 4.974,5 tấn vàng, tăng gần 1% so với năm 2023, đạt mức cao nhất kể từ năm 2011. Sự gia tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi dòng vốn đầu tư đáng kể và hoạt động mua hàng bền vững của ngân hàng trung ương. Tại Việt Nam, nhu cầu tiêu dùng vàng trong cả năm 2024 đạt tổng cộng 55,3 tấn, giảm nhẹ so với năm 2023 (55,5 tấn). Nhu cầu vàng miếng, thỏi và vàng xu đạt 42,1 tấn, tăng 4% so với cùng kỳ, mức cao nhất kể từ năm 2016. Trong khi đó, nhu cầu vàng trang sức giảm 13% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 13,2 tấn. Dù giảm nhẹ so với năm 2023 nhưng Việt Nam vẫn có nhu cầu tiêu thụ lượng vàng nhiều nhất Đông Nam Á. Thái Lan đứng thứ 2 với 48,8 tấn vàng, Indonesia tiêu thụ 47,3 tấn. Singapore chỉ tiêu thụ 13,3 tấn vàng.