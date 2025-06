Nước nào giàu nhất trên thế giới tính theo GDP bình quân đầu người?

icon 88,14 nghìn USD

icon 98,14 nghìn USD

icon 108,14 nghìn USD

Câu trả lời đúng là đáp án C: Sở hữu GDP bình quân đầu người là 98,14 nghìn USD. Thuỵ Sỹ nằm ở phía tây của Trung Âu, là nơi chứa đựng và cất giấu rất nhiều của cải của giới siêu giàu trên thế giới. Dịch vụ hàng hoá xa xỉ phẩm rất thịnh hành và phát triển cực mạnh tại Thuỵ Sỹ, chẳng hạn như việc sản xuất chế tác các loại đồng hồ đắt tiền và xịn sò nhất trên thế giới đều được thực hiện tại đây. Chất lượng an sinh xã hội cao, tỷ lệ tội phạm thấp, mức lương cao nhưng thuế lại đóng thấp… là những lý do mà rất nhiều người ao ước được sống tại đây.