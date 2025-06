Sỹ tử, thầy chùa, chiến sỹ... những khoảnh khắc lặng người trong mùa thi tốt nghiệp

TPO - Trong ngày thi quan trọng của con, nhiều bậc phụ huynh không thể an lòng, bất chấp thời tiết, dậy sớm đưa con đi thi và không quên ôm chặt con, hay bắt tay con động viên con thi tốt.

Sáng nay, 26/6, hơn 1,16 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 - kỳ thi lần đầu tiên theo hai chương trình, ngữ liệu Văn ngoài sách, số môn lựa chọn và mã đề thi nhiều kỷ lục.

Kỳ thi diễn ra trong 1,5 ngày, cũng ngắn nhất trong 10 năm qua. Phần đông là lứa học sinh đầu tiên theo chương trình phổ thông mới (2018) với mục tiêu cốt lõi là phát triển năng lực, phẩm chất.

Các em thi hai môn bắt buộc, hai môn lựa chọn. Bài thi đầu tiên là Ngữ văn, diễn ra sáng nay, tính giờ từ 7h35. Ngữ liệu đề thi sẽ nằm ngoài sách giáo khoa, điều chưa từng có tiền lệ.

Lúc 6h30, nhiệt độ ở Hà Nội khoảng gần 30 độ C, trời khá oi. Tại nhiều điểm thi của Hà Nội như trường THCS Chu Văn An và THPT chuyên Chu Văn An, Hà Nội,... nhiều thí sinh đã có mặt được 30-45 phút. Đây là một trong 4 điểm thi của Hà Nội có nhiều thí sinh tự do dự thi, trong đó có cả bộ đội chuyên nghiệp, tăng ni phật tử.

Hai bên cổng trường, các tình nguyện viên bố trí ghế chờ và nước uống cho phụ huynh. Trải dài trên con đường Thụy Khuê, các bố mẹ ngồi dưới tán cây để chờ con.

Tại Đà Nẵng, Khánh Hòa, nhiều phụ huynh cũng đưa con đến điểm thi rất sớm và không quên ôm động viên con làm bài tốt.

Chùm ảnh xúc động của bố mẹ đưa con đi thi dưới trời nắng gắt trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025 của nhóm PV Tiền Phong ghi lại: