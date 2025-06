Các tỉnh Tây Bắc lên kịch bản ứng phó mưa lũ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

TPO - Sáng 25/6, nhiều tỉnh Tây Bắc đã tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các địa phương đặc biệt chú trọng công tác ứng phó mưa, lũ trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Ngày 25/6, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại thành phố Lào Cai và huyện Bát Xát.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các đơn vị và địa phương bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn rà soát công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Các cơ quan chức năng cần có phương án đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, có giải pháp ngăn ngừa hiệu quả việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi.

Tuyệt đối không để nảy sinh tiêu cực trong các khâu tổ chức kỳ thi. Ngành y tế và điện lực hỗ trợ các địa điểm thi về cơ sở vật chất, đặc biệt là bố trí phòng y tế, máy phát điện dự phòng đảm bảo phục vụ điểm thi.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Đặc biệt, phải có các phương án ứng phó với thời tiết khắc nghiệt (mưa, lũ), tình huống bất thường. Tỉnh Lào Cai sẽ tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ thí sinh ở các điểm thi, không để thí sinh nào phải bỏ thi vì khó khăn về điều kiện kinh tế, do đi lại hoặc những trở ngại khách quan khác khi tham dự kỳ thi.

Năm nay, tỉnh Lào Cai có 9.271 thí sinh đăng ký dự thi tại 27 điểm thi đặt tại các huyện, thị xã, thành phố.

Còn tại Điện Biên, ông Cù Huy Hoàn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cho biết: “Việc vận chuyển và bàn giao đề thi được tổ chức khoa học, nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định. Quá trình này có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành giáo dục và lực lượng công an để đảm bảo tuyệt đối an toàn, bảo mật”.

Theo ông Hoàn, các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, thiên tai… đã được chuẩn bị đầy đủ. Các sở ngành, UBND các huyện và Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai phối hợp chặt chẽ, giao thông trên các tuyến đến điểm thi thông suốt, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh như mưa lũ, sạt lở hoặc mất điện.

Bên cạnh đó, lực lượng đoàn viên thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần xung kích trong chương trình “Tiếp sức mùa thi”, hỗ trợ thí sinh vùng cao, học sinh dân tộc thiểu số về chỗ ăn, nghỉ, đi lại, giảm áp lực tâm lý trước kỳ thi quan trọng.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Điện Biên có 7.641 thí sinh đăng ký dự thi tại 28 điểm thi. Có khoảng 1.900 lượt cán bộ, giáo viên, lực lượng hỗ trợ tham gia tổ chức kỳ thi.