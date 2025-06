[TRỰC TIẾP]: Thí sinh đi xe lăn đến làm thủ tục thi tốt nghiệp

THI SINH LÀM THỦ TỤC THI TỐT NGHIỆP 25/6 4 giờ trước Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất 14 phút trước Bắc Giang: Thí sinh đi xe lăn đến làm thủ tục thi Năm nay, tỉnh Bắc Giang có hơn 24.000 thí sinh dự thi với 43 điểm thi. Đến đầu giờ chiều 25/6, thí sinh đến làm thủ tục dự thi. Anh Nguyễn Duy Phương - Bí thư Đoàn Trường THPT thị xã Chũ (Bắc Giang) làm tình nguyên tiếp sức mùa thi cho hay, tại điểm thi TT GDTX thị xã Chũ, tình nguyện viên tiếp sức mùa thi và cảnh sát giao thông nhiệt tình hỗ trợ một thí sinh đi xe lăn đến làm thủ tục thi. Thí sinh này bị tai nạn trước ngày làm thủ tục thi. (Tin, ảnh: Nguyễn Thắng) 17 phút trước Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội kiểm tra phòng thi Cũng trong chiều 25/6, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội kiểm tra, động viên thí sinh tại điểm thi Trường THCS Hà Đông. Đây là điểm thi có 693 lượt thí sinh tự do dự thi. Ông Cương động viên thí sinh giữ gìn sức khoẻ, tâm lý tốt để ngày mai thực hiện bài thi tốt nhất. "Toàn bộ thiết bị điện thoại, thiết bị công nghệ và các đồ dùng không cần thiết, các em cần để ở nhà hoặc gửi ở khu vực gửi đồ mà điểm thi đã bố trí", ông Cương căn dặn thí sinh. 20 phút trước Hà Nội Tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn, quận Hà Đông (Hà Nội), thí sinh có mặt tại điểm thi từ sớm để làm thủ tục dự thi. Thuỳ Linh, Trung tâm GDNN - GDTX quận cho biết, nhà trường bố trí xe đưa đón thí sinh đến điểm thi nên rất thuận tiện. Em đến điểm thi sớm, tranh thủ trước giờ làm thủ tục trò chuyện với các bạn. Linh cho biết, trước kỳ thi, ngoài việc học, mẹ còn chuẩn bị xôi đỗ, chè đỗ và đi chùa thắp hương cầu nguyện cho em may mắn. Em tự tin và sẵn sàng bước vào kỳ thi. 23 phút trước Huế: 13.946 thí sinh làm thủ tục thi tốt nghiệp Tại TP Huế có 13.946 thí sinh đăng ký dự thi. Có 507 thí sinh tự do, bao gồm 323 thí sinh dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006 và 184 thí sinh dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 30 phút trước Đà Nẵng: Thí sinh đội nắng đến điểm thi Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm nay, tại hội đồng thi Đà Nẵng có 14.156 thí sinh đăng ký dự thi theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 với 30 điểm thi; 393 thí sinh đăng ký dự thi theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006 với 1 điểm thi. Chiều 25/6, các thí sinh đã đến các điểm thi làm thủ tục trong thời tiết nóng bức. Nhiều thí sinh cẩn trọng đeo khẩu trang khi ở chỗ đông người. “Do thời tiết dễ bị ốm và lo sợ dịch COVID-19 nên em cứ đeo khẩu trang đề phòng. Khi vào phòng sẽ cởi khẩu trang để các thầy cô đối chiếu thông tin cá nhân”, một thí sinh cho hay. Thành phố bố trí các điểm thi cho hai chương trình giáo dục riêng biệt và chuẩn bị đầy đủ, cơ sở hạ tầng phục vụ cho kỳ thi. Bên cạnh đó, 100% giáo viên tham gia coi thi được tập huấn đầy đủ, bảo đảm nắm chắc quy chế và xử lý tốt tình huống. Ngành giáo dục điều động hơn 2.000 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi (bao gồm cả dự phòng). Đồng thời phối hợp các các đơn vị chức năng để bảo đảm an ninh trật tự cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Trong 3 ngày từ 25-27/6, Đà Nẵng cũng tạm dừng hoạt động đối với các loại xe: ô tô kéo rơ mooc, sơ-mi rơ-mooc, xe ô tô tải tự đổ, xe ô tô tải chở hàng dăm gỗ có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông trên 10 tấn trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn thành phố, trừ các tuyến Hầm Hải Vân – Túy Loan, La Sơn – Túy Loan, đường đèo Hải Vân, Tạ Quang Bửu, Nguyễn Văn Cừ , Quốc lộ 14B , cầu vượt Hòa Cầm, Quốc lộ 1, đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Trong đó ngày 25/6 dừng hoạt động từ 13h00 đến 16h30. Các ngày 26, 27/6 buổi sáng ừ 06h00 đến 07h30; buổi trưa từ 09h30 đến 14h30, buổi chiều từ 15h30 đến 18h00. (Tin, ảnh; Thanh Hiền) 33 phút trước Hà Nội Ghi nhận tại điểm thi trường THCS Trưng Vương, (quận Hoàn Kiếm - Hà Nội), từ đầu giờ chiều, hàng trăm thí sinh đã có mặt từ sớm để chuẩn bị làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi. Theo bà Nguyễn Cẩm Thanh, phó điểm trưởng điểm thi trường THCS Trưng Vương, cho biết, có 23 phòng thi với 552 học sinh. Ở điểm thi này học sinh đều thi theo chương trình giáo dục phổ thông mới, không có thí sinh tự do. 37 phút trước TPHCM 45 phút trước Phú Thọ Cầu phao Phong Châu dừng hoạt động, học sinh qua sông Hồng dự thi tốt nghiệp THPT di chuyển thế nào? 47 phút trước TPHCM Ghi nhận tại điểm thi THCS Colette (quận 3, TPHCM), từ đầu giờ chiều, hàng trăm thí sinh đã có mặt từ sớm để chuẩn bị làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi. Thí sinh Minh Nhựt (Trung tâm giáo dục thường xuyên quận 3) cho biết rất tự tin trước khi bước vào kỳ thi. “Em đã ôn tập rất kỹ và hy vọng sẽ đạt được kết quả tốt. Em dự định đăng ký xét tuyển ngành Quan hệ công chúng của Trường ĐH Văn Lang”, Nhựt nói.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại TPHCM có 99.578 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 8.891 thí sinh so với năm trước. Trong đó, có 97.940 thí sinh dự thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và 1.638 thí sinh theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2006. TPHCM đã huy động 855 cán bộ ban lãnh đạo điểm thi, 12.726 giám thị coi thi (tăng 1.409 so với năm trước), 2.394 nhân viên phục vụ điểm thi, 513 công an trực tại các điểm thi, 92 cán bộ ban in sao đề thi và dự kiến 300 cán bộ ban vận chuyển, bàn giao đề thi. Tất cả phòng thi đều bảo đảm diện tích tối thiểu 30m²/phòng, bố trí 24 bàn thi/phòng theo đúng quy định. Hệ thống bảo mật và lưu trữ được trang bị đầy đủ với tủ sắt bảo mật, hệ thống khóa 2 lớp và niêm phong theo tiêu chuẩn cùng với việc chuẩn bị hơn 10.000 bộ biên bản các loại. 55 phút trước Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra công tác thi tại Quảng Ninh Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng Đoàn công tác Chính phủ đến kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại điểm thi Trường THPT Hòn Gai, tỉnh Quảng Ninh. 1 giờ trước Hà Nội 1 giờ trước Lưu ý đặc biệt với thí sinh làm bài thi môn trắc nghiệm để tránh mất điểm oan Thi Tốt nghiệp THPT: Đề phòng mưa to, thí sinh nên chuẩn bị quần áo dự phòng Lời dặn dò ‘gan ruột’ trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

Theo Bộ GD&ĐT, Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2025 có gần 1,17 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng khoảng 95.000 em so với năm ngoái. Các địa phương đã chuẩn bị khoảng 2.500 điểm thi với khoảng 50.000 phòng thi.

Đây là kỳ thi đặc biệt, có tính lịch sử khi vừa là năm đầu tiên thi theo chương trình đổi mới GDPT 2018 vừa đảm bảo công tác thi cho học sinh thi theo chương trình GDPT 2006. Việc tổ chức kỳ thi đặt ra những thách thức và yêu cầu khác nhau khi kỳ thi diễn ra trong bối cảnh sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm hướng dẫn thi, ra đề thi, tổ chức các đợt tập huấn về quy chế thi, nghiệp vụ tổ chức thi, công tác thanh tra kiểm tra thi...

Các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức kỳ thi, từ khâu chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ nhân sự đồng thời chủ động thành lập nhiều đoàn kiểm tra để rà soát tất cả các khâu của kỳ thi bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Lịch thi của thí sinh dự thi theo chương trình GDPT 2006 như sau:

Lịch thi của thí sinh dự thi theo chương trình GDPT 2018 như sau:

Chiều nay (25/6), theo yêu cầu, thí sinh có mặt tại điểm thi để xem sơ đồ phòng thi, nghe hướng dẫn hiệu lệnh trống cũng như các thông tin quan trọng trước khi bắt đầu bước vào ngày thi chính thức.

Đến điểm thi trước ngày thi là khâu rất quan trọng để thí sinh nắm vững thông tin, sẵn sàng bước vào kỳ thi. Trong kỳ thi các năm trước, vẫn có tình trạng một số ít thí sinh chủ quan không đến làm thủ tục dự thi. Đến ngày thi có thể xảy ra một số tình huống đáng tiếc như đến nhầm điểm thi, lạc đường, đến muộn...

Bộ GD&ĐT lưu ý thí sinh về những điều cần ghi nhớ trong ngày làm thủ tục dự thi. Nắm chắc quy chế thi; biết những vật dụng được mang vào phòng thi, những vật dụng bị cấm để không vi phạm.

Đặc biệt, thí sinh ghi nhớ quy định, trong ngày thi, nếu đến muộn 15 phút kể từ khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được vào khu vực thi môn đó.

Hà Nội, địa phương có lượng thí sinh đăng ký dự thi lớn nhất toàn quốc với hơn 124.000 thí sinh.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đến chiều qua (24/6), tất cả các điểm thi đã sẵn sàng tổ chức thi cho thí sinh. Cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi được tập huấn kỹ về quy chế, đảm bảo tổ chức kỳ thi nghiêm túc, an toàn, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Công an Thành phố điều động gần 1.000 người tham gia công tác bảo vệ an ninh, an toàn kỳ thi tại các điểm thi, có phương án túc trực, bảo vệ an toàn cho đề thi, bài thi.