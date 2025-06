Hơn 1,1 triệu thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên: Hỗ trợ sĩ tử ở mức cao nhất

TP - Hôm nay, trên 1,1 triệu thí sinh bước vào ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên với 2 môn bắt buộc Ngữ văn và Toán. Đây là kì thi đầu tiên của chương trình giáo dục 2018 với nhiều điểm mới.

Cùng “vượt” thời tiết

Tại Hà Giang, kì thi tốt nghiệp THPT năm nay có trên 7.500 thí sinh đăng kí dự thi tại 34 điểm, trong đó có 370 thí sinh tự do thi theo chương trình giáo dục 2006, số còn lại, thi theo chương trình giáo dục 2018. Toàn tỉnh huy động 1.790 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức kì thi.

Theo dự báo, những ngày diễn ra kì thi (từ ngày 25 - 28/6) có khả năng xuất hiện mưa lớn vào đêm và sáng sớm. Để chủ động ứng phó, Công an tỉnh Hà Giang cùng các lực lượng chức năng đã chủ động xây dựng phương án, đảm bảo kì thi diễn ra an toàn, đúng kế hoạch. Công an tỉnh đã chuẩn bị lực lượng, phương tiện, thường trực sẵn sàng tham gia ứng cứu và xử lí các tình huống thiên tai bất ngờ.

Năm nay, thí sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 dự thi tại một phòng cố định trong suốt thời gian thi, khác với những năm trước; thí sinh dự thi theo chương trình 2006 đổi phòng thi sau các buổi. Với những thí sinh lựa chọn môn Địa lí, năm nay không được phép mang atlat vào phòng thi.

Đối với các tuyến đường có nguy cơ sạt lở, khu vực ngầm tràn có khả năng ngập, tắc khi có mưa lớn, đã có phương án bố trí lực lượng canh gác, hỗ trợ các em đến điểm thi thuận lợi. Hà Giang đặt mục tiêu đảm bảo không có thí sinh nào phải bỏ thi vì khó khăn về điều kiện kinh tế, đi lại.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Sở GD&ĐT Cao Bằng thông tin, kì thi năm nay có 5.467 thí sinh dự thi. Trong đó, trên 5.000 thí sinh thi theo chương trình giáo dục 2018, có 450 thí sinh thi theo chương trình giáo dục 2006.

Đại diện Sở GD&ĐT thông tin, thời gian này, thời tiết đan xen mưa nắng. Sở GD&ĐT đã vận chuyển đề thi tới các điểm thi an toàn, có phương án hỗ trợ thí sinh khi có mưa lớn xảy ra. Với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các địa phương kêu gọi xã hội hóa để hỗ trợ các em những ngày thi ăn ở đi lại.

Giám thị không được đứng gần thí sinh

Hà Nội là địa phương có số lượng thí sinh dự thi lớn nhất cả nước, trên 124.000 em, chiếm trên 10% tổng số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trên cả nước. Sáng qua, công tác tập huấn cho giám thị coi thi được Sở GD&ĐT Hà Nội rất chú trọng. Công tác tập huấn được thực hiện đầy đủ đối với đội ngũ giám thị dự phòng sẵn sàng thay thế, bổ sung khi cần thiết.

Theo báo cáo nhanh ngày làm thủ tục dự thi của Bộ GD&ĐT, cả nước có 1.152.336 thí sinh đến làm thủ tục, đạt tỉ lệ 99,16%. Trong đó, thí sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2006 đạt gần 89% và theo chương trình 2018 đạt 99,5%.

Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có quy định rất cụ thể từng bước đối với giám thị coi thi. Cụ thể, khi có hiệu lệnh bắt đầu tính giờ làm bài, giám thị số 1 đối chiếu ảnh trong danh sách phòng thi với thí sinh và giấy tờ tùy thân để nhận diện, đồng thời ghi rõ họ tên và ký vào các tờ giấy thi, giấy nháp của thí sinh; kiểm tra và nhắc thí sinh ghi đầy đủ thông tin.

Giám thị số 2 thực hiện nhiệm vụ bao quát chung. Trong giờ làm bài, một giám thị bao quát từ đầu đến cuối phòng, giám thị còn lại bao quát theo hướng ngược lại.

Giám thị không được đứng gần thí sinh, không được giúp đỡ thí sinh làm bài dưới bất kì hình thức nào; chỉ được trả lời công khai tại phòng thi những câu hỏi của thí sinh trong phạm vi quy định. Hai giám thị có trách nhiệm bảo vệ đề thi trong suốt thời gian làm bài, không để lọt đề ra ngoài phòng thi.

Trong quá trình coi thi, nếu phát sinh tình huống bất thường, đặc biệt là những tình huống liên quan đến quyền lợi của thí sinh, giám thị phải thông qua giám sát phòng thi để báo cáo ngay với trưởng điểm thi xem xét và quyết định trước khi xử lí.

Sau khi tính giờ làm bài 15 phút (đối với mỗi môn thi), giám thị phải kiểm đếm số lượng đề thi thừa (nếu có), niêm phong và bảo quản tại phòng thi cho đến hết giờ làm bài.

Sáng nay, thí sinh dự thi môn Ngữ văn, đây là môn duy nhất thi tự luận trong thời gian 120 phút. Buổi chiều thi Toán, thời gian 90 phút.