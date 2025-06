Sỹ tử hoàn thành bài Ngữ Văn, đề dễ thở, thí sinh phấn khởi

3 giờ trước

Hà Nội:

Sáng nay tại điểm thi trường THCS Chu Văn An và THPT chuyên Chu Văn An Hà Nội ngay từ 5h45 nhiều thí sinh và phụ huynh đã đưa con đến cổng trường đợi chuẩn bị vào phòng thi. Nhiều em còn cầm sách ôn tập lại bài, có em mới vội vã ăn sáng.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà ở Xuân Đỉnh chia sẻ Chị sáng lo lắng vì sợ đường tắc cộng với nhà cách điểm thi khá xa sợ đến muộn nên hơn 4h chị đã dậy chuẩn bị bữa sáng cho con rồi 5h hơn hai mẹ con chị rời nhà đến điểm thi.

“ Năm nay thì theo chương trình mới nên con rất lo lắng. Tôi phải động viên cháu thi cố hết sức để đỗ tốt nghiệp còn sau đó học nghề hay xét tuyển đại học sau”- chị Hà chia sẻ.

Em Nguyễn Thái An ( Bộ Công An) là bộ đội chuyên nghiệp sáng đến điểm thi THPT chuyên Chi Văn An khá sớm. An cho biết em là thí sinh tự do và thi theo chương trình cũ. Trước khi bước vào kì thi em được đơn vị mở lớp ôn tập các môn rất kĩ nên dù khá lo lắng nhưng em tin mình sẽ hoàn thành tốt kì thi này.

“ Tối qua em ôn đến 10h tối rồi đi ngủ và sáng hơn 6h đến trường thi. Năm nay em xét tuyển vào trường Học viện Cảnh sát Nhân dân “- An chia sẻ. (Đỗ Hợp - Duy Phạm)