Sức mua ở chợ dân sinh TPHCM 'tuột dốc' thê thảm

TPO - Sau khi hàng loạt chợ dân sinh đóng cửa, tạm ngưng hoạt động do liên quan đến COVID-19, sức mua tại kênh phân phối này tuột dốc tới 60%.

Sức mua ì ạch

Ngày 1/7, ông Nguyễn Nguyên Phương – Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM cho biết, báo cáo nhanh về tình hình thị trường TPHCM cho thấy, lượng hàng hóa từ các tỉnh về 2 chợ đầu mối Bình Điền và Thủ Đức đạt 5.155 tấn/ngày đêm (giảm 8,1% so với hôm trước), trong đó nhóm mặt hàng thịt gia súc, gia cầm đạt 266,5 tấn, riêng thịt heo cung đảm bảo cầu; nhóm hàng thủy hải sản đạt 266,5 tấn; nhóm rau củ quả và trái cây đạt hơn 4.294 tấn.

Tại chợ truyền thống, mặt hàng rau củ quả vẫn ở mức rất cao. Cụ thể, bắp cải Đà Lạt 25.000 đồng/kg (tăng 5.000 đồng/kg), bí xanh 30.000 đồng/kg (tăng 15.000 đồng/kg), cà chua 35.000 đồng/kg (tăng 5.000 đồng/kg), cải xanh 30.000 đồng/kg (tăng 10.000 đồng/kg), khổ qua và dưa leo đồng giá 30.000 đồng/kg (tăng 10.000 đồng/kg)… Theo người bán, do hàng hóa lấy sỉ vào tăng, cộng với giá cước vận chuyển tăng từ 70.000 đồng lên 100.000 đồng/thùng hàng nên phải bán tăng.

Tuy rau xanh tăng giá nhưng mãi lực tại các chợ giảm thê thảm. So với ngày thường, sức mua tại kênh truyền thống này đã giảm từ 30-60%. Trong đó ngành hàng thực phẩm, nhu yếu phẩm giảm từ 20-30%; các ngành hàng khác ngưng kinh doanh theo hướng dẫn của Sở Y tế.

Ghi nhận tại các chợ dân sinh tại TPHCM cho thấy, người đến đây mua sắm thưa thớt, phần vì ngại dịch; phần do chợ chỉ mở từ sáng đến tầm 13h là đóng cửa nên càng ít khách.

Trong ngày 30/6, một số địa bàn như quận 8, quận 10, quận 11… công bố thêm nhiều điểm dịch nên mãi lực tại các chợ truyền thống giảm 20-30% so với hôm 29/6. Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Sở Công thương tiếp tục phối hợp với Sở GTVT hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục cấp phép lưu thông liên tục trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện thuận lợi trong việc vận chuyển hàng hóa lương thực, thực phẩm từ nơi sản xuất, kho hàng đến điểm bán hàng bình ổn thị trường, khu cách ly tập trung, khu dân cư bị cách ly, bệnh viện... đảm bảo luân chuyển hàng hóa trong khi chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn tạm đóng cửa do liên quan COVID-19.

Liên quan đến việc phân phối hàng hóa tại chợ đầu mối Hóc Môn khi nơi này sẽ tạm ngưng hoạt động đến ngày 14/7, Sở Công Thương TPHCM cho hay, đã yêu cầu chợ đầu mối Bình Điền chủ động giảm 400 sạp kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu.Thương nhân tại chợ cũng đồng thuận để đảm bảo không gian trong chợ giãn cách rộng, giảm tiếp xúc gần giữa các khách hàng với nhau và người bán – người mua. Đổng thời, tiến hành phân luồng tại chợ đầu mối Thủ Đức, khử khuẩn...

Giá heo hơi giảm sâu

Giá heo hơi đang giảm sâu tại các tỉnh phía Nam. Tại TPHCM, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai… heo hơi được thu mua dao động với giá từ 58.000-69.000 đồng/kg.

Tại chợ Bình Điền, heo mảnh có giá 75.000 đồng/kg; giá heo mảnh (heo nái) là 50.000 đồng/kg. Thịt heo đã pha lóc có giá ổn định, như đùi rọ 92.000 đồng/kg, ba rọi 158.000 đồng/kg, nạc 92.000 đồng/kg…

Theo ông Nguyễn Kim Đoán - Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, kể từ khi lệnh đóng cửa chợ đầu mối Hóc Môn có hiệu lực, đa số thương lái ngưng việc mua heo để cung cấp cho TPHCM. Người chăn nuôi heo chịu thiệt hại khi giá heo hơi giảm sâu trong khi giá thức ăn chăn nuôi cao kỷ lục.

Có nơi ghi nhận giá heo hơi giảm xuống dưới 60.000 đồng/kg, tức dưới giá thành chăn nuôi; người chăn nuôi lỗ khoảng 1 triệu đồng/con” – ông Đoán nói.

Hiện, tất cả các loại thịt heo tăng giá mạnh đến 20.000 đồng/kg. Cụ thể, ba rọi 200.000 đồng/kg; cốt lết, đùi, nạc dăm đồng giá 140.000 đồng/kg, sườn non 150.000 đồng/kg, giò heo 120.000 đồng/kg...

Cô Nhi – bán thịt heo ở chợ Gò Vấp (Q.Gò Vấp) giải thích, do dịch và đường xa, cô không lấy thịt ở chợ đầu mối mà lất qua mối từ lò mổ công ty nên giá heo mảnh cao 95.000 – 100.000 đồng/kg. Do đó, giá bán lẻ cũng tăng theo, như: đùi 140.000 – 150.000 đồng/kg, sườn non 200.000 – 220.000 đồng/kg, xương 120.000 – 130.000 đồng/kg...

Sau hai đợt giảm giá 10 – 15% vào tháng 6, 7/2021, công ty VISSAN tiếp tục giảm giá từ 10 – 20% các mặt hàng thịt heo VietGAP và thịt bò Úc như: ba rọi rút sườn, sườn non, nạc dăm, cốt lết heo, cạc đùi bò, nạc vai bò… tại các hệ thống siêu thị có quầy hàng VISSAN trên địa bàn Thành phố. Thời gian từ đây đến ngày 1/8/2021.

Liên quan việc cung ứng hàng hóa từ tỉnh Tây Ninh vào TPHCM đang bị gián đoạn do quy định của Tỉnh này sẽ cách ly người đi lại giữa TPHCM và Tây Ninh, ông Bùi Tá Hoàng Vũ – Giám đốc Sở Công thương TPHCM cho biết, Sở đã làm việc với Tỉnh Tây Ninh để khảo sát, tạo ra “vùng đệm” giáp ranh giữa TPHCM và Tây Ninh để chuyển hàng hóa giao thương thuận lợi giữa hai địa phương, không để tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng. Cụ thể, tài xế chở hàng đến “vùng đệm” này sẽ thực hiện khử khuẩn xe và quay đầu lại, tài xế bên phía còn lại sẽ nhận hàng và vận chuyển tiếp.