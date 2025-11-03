Soobin và Sơn Tùng M-TP đồng loạt lên tiếng, khép lại tranh cãi giữa hai fandom tại Y-Fest 2025

HHTO - Tối 2-11 tại Y-Fest 2025, Soobin Hoàng Sơn và Sơn Tùng M-TP có động thái đáng chú ý khi cùng lên tiếng về tranh cãi giữa hai fandom.

Tối 2-11, tại đêm nhạc Y-Fest 2025 diễn ra ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), hàng nghìn khán giả đã tận hưởng một đêm trình diễn sôi động và giàu cảm xúc. Sự kiện khép lại ấn tượng không chỉ bởi sân khấu hoành tráng, mà còn bởi phát ngôn của Soobin Hoàng Sơn và Sơn Tùng M-TP khi cả hai lần lượt lên tiếng giữa tâm điểm tranh cãi giữa hai fandom.

Sự kiện quy tụ nhiều tên tuổi của Vpop, trong đó hai gương mặt được chú ý nhất là Soobin và Sơn Tùng M-TP.

Tuy nhiên trước đó, sự kiện này nhận bão chỉ trích chỉ vì cách sắp xếp vị trí hình ảnh hai ca sĩ này trên poster.

Tuy nhiên, khi đêm diễn chính thức bắt đầu, những tranh cãi nhanh chóng lắng xuống. Đến lượt biểu diễn của Soobin Hoàng Sơn, nam ca sĩ xuất hiện giữa tâm điểm chú ý với phong thái tự tin, trình bày liên tiếp loạt ca khúc mashup như Người Việt, Trống cơm, Blackjack, Superstar, Dancing in the Dark và Daydream.

Kết thúc phần trình diễn, Soobin bất ngờ dừng lại và gửi lời nhắn tới khán giả: “Chúng ta là người Việt Nam, nên hãy luôn yêu thương nhau nhé! Kingdom ơi, Sky ơi, Monkey ơi, Dopamine ơi - tất cả hãy cùng yêu thương nhau.”

Phát biểu này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, tạo hiệu ứng tích cực. Việc Soobin Hoàng Sơn chủ động nhắc tên nhiều cộng đồng người hâm mộ - trong đó có Sky của Sơn Tùng M-TP - giữa thời điểm tranh cãi đang căng thẳng, được xem là hành động khéo léo nhằm xoa dịu không khí và kêu gọi tinh thần tôn trọng lẫn nhau trong nội bộ fan.

Nguồn: @soobincess92 (TikTok)

Nhiều người xem nhận xét đây là “một lời nói giản dị nhưng đúng lúc”, giúp hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nhóm fan.

Trong khi đó, Sơn Tùng M-TP xuất hiện ở phần cuối chương trình. Giữ phong thái điềm tĩnh và tự tin, nam ca sĩ trình bày loạt ca khúc quen thuộc trước khi chia sẻ ngắn gọn với khán giả. Không nhắc trực tiếp đến những tranh cãi những ngày qua, nhưng Sơn Tùng được cho là đã khéo léo gửi gắm thông điệp qua một câu nói ẩn ý: “Chúng ta không cần chiến thắng ai cả, chỉ cần chiến thắng chính mình của ngày hôm qua là đủ rồi.”

Không chỉ Soobin Hoàng Sơn mà Sơn Tùng M-TP cũng có động thái đáng chú ý.

Trước đó, Y-Fest 2025 từng trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội khi tấm poster quảng bá của chương trình đặt hình ảnh Soobin Hoàng Sơn và Sơn Tùng M-TP ở vị trí trung tâm. Nhiều người hâm mộ cho rằng cách sắp xếp này có thể gây hiểu lầm về “thứ tự xuất hiện” hay “ai là vedette” của sự kiện. Cuộc tranh cãi nhanh chóng lan rộng, khiến bầu không khí giữa hai fandom trở nên căng thẳng.

Một số tài khoản thậm chí tuyên bố “bỏ show” hoặc kêu gọi tẩy chay, cho rằng thần tượng của mình bị “xếp sau”.

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại hoàn toàn trái ngược với lo ngại ban đầu: đêm nhạc khép lại trong không khí văn minh, tích cực và đoàn kết, khi cả hai nghệ sĩ đều chủ động truyền đi thông điệp yêu thương.