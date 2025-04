Sóc Trăng thông qua phương án giảm từ 108 còn 43 xã, phường

TPO - Ngày 20/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Sóc Trăng họp kỳ thứ 32, thông qua tờ trình của UBND tỉnh về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Theo đó, toàn tỉnh sẽ giảm từ 108 xã, phường, thị trấn xuống còn 43 đơn vị (gồm 8 phường và 35 xã).

Theo phương án sắp xếp vừa được HĐND tỉnh Sóc Trăng thông qua, TP. Sóc Trăng sẽ sáp nhập các phường 1, 2, 3, 4 thành phường Phú Lợi; phường 5, 6, 7, 8 thành phường Sóc Trăng; phường 10 nhập với thị trấn Mỹ Xuyên và xã Đại Tâm (huyện Mỹ Xuyên) thành phường Mỹ Xuyên.

Tại thị xã Ngã Năm, sau sắp xếp còn 2 phường và 1 xã: Phường 1, 2 và xã Vĩnh Quới nhập thành phường Ngã Năm; phường 3, xã Mỹ Bình và Mỹ Quới thành phường Mỹ Quới; xã Long Bình, Tân Long (Ngã Năm) và Thạnh Tân (huyện Thạnh Trị) hợp nhất thành xã Tân Long.

Thị xã Vĩnh Châu còn lại 3 phường và 2 xã: Phường Vĩnh Phước và xã Vĩnh Tân sáp nhập thành phường Vĩnh Phước; phường 1, 2 và xã Lạc Hòa thành phường Vĩnh Châu; phường Khánh Hòa, xã Vĩnh Hiệp và Hòa Đông thành phường Khánh Hòa. Giữ nguyên xã Vĩnh Hải và Lai Hòa.

Huyện Châu Thành còn lại 4 xã sau sắp xếp: Thị trấn Châu Thành sáp nhập với xã Phú Tâm thành xã Phú Tâm; An Ninh và An Hiệp thành xã An Ninh; Phú Tân và Thuận Hòa thành xã Thuận Hòa; Hồ Đắc Kiện và Thiện Mỹ thành xã Hồ Đắc Kiện.

Huyện Long Phú còn 5 xã: Hậu Thạnh, Trường Khánh và Phú Hữu nhập thành xã Trường Khánh; Đại Ngãi và Long Đức thành xã Đại Ngãi; Tân Hưng, Châu Khánh và Tân Thạnh thành xã Tân Thạnh; thị trấn Long Phú và xã Long Phú thành xã Long Phú.

Tại huyện Trần Đề, sau sắp xếp còn 5 xã: Thạnh Thới An và Thạnh Thới Thuận sáp nhập thành xã Thạnh Thới An; Viên An và Tài Văn thành xã Tài Văn; Liêu Tú và Viên Bình thành xã Liêu Tú; xã và thị trấn Lịch Hội Thượng thành xã Lịch Hội Thượng; Trần Đề, Đại Ân 2 và Trung Bình thành xã Trần Đề.

Huyện Cù Lao Dung còn lại 2 xã: Thị trấn Cù Lao Dung, An Thạnh 1, An Thạnh Tây và An Thạnh Đông hợp nhất thành xã An Thạnh; An Thạnh 2, Đại Ân 1, An Thạnh 3 và An Thạnh Nam thành xã Cù Lao Dung.

Huyện Thạnh Trị sắp xếp còn 3 xã: Thị trấn Phú Lộc, xã Thạnh Trị và thị trấn Hưng Lợi hợp nhất thành xã Phú Lộc; Vĩnh Lợi, Vĩnh Thành và Châu Hưng thành xã Vĩnh Lợi; Lâm Tân, Lâm Kiết và Tuân Tức thành xã Lâm Tân.

Huyện Mỹ Tú còn lại 4 xã: Huỳnh Hữu Nghĩa, Mỹ Tú và Mỹ Thuận nhập thành xã Mỹ Tú; Hưng Phú và Long Hưng thành xã Long Hưng; giữ nguyên xã Mỹ Phước; các xã Thuận Hưng, Phú Mỹ và Mỹ Hương sáp nhập thành xã Mỹ Hương.

Tại huyện Kế Sách sau sắp xếp còn 6 xã: An Mỹ, Nhơn Mỹ và Song Phụng (huyện Long Phú) sáp nhập thành xã Nhơn Mỹ; Xuân Hòa, Trinh Phú và An Lạc Thôn thành xã An Lạc Thôn; thị trấn Kế Sách, Kế An và Kế Thành thành xã Kế Sách; Thới An Hội và An Lạc Tây thành xã Thới An Hội; Đại Hải và Ba Trinh thành xã Đại Hải. Riêng xã đảo Phong Nẫm được giữ nguyên do có yếu tố đặc thù.

Huyện Mỹ Xuyên còn 4 xã: Hòa Tú 1 và Hòa Tú 2 hợp nhất thành xã Hòa Tú; Thạnh Quới và Gia Hòa 2 thành xã Gia Hòa; Thạnh Phú và Gia Hòa 1 thành xã Nhu Gia; Tham Đôn, Ngọc Tố và Ngọc Đông thành xã Ngọc Tố.