Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Số phận của 5 quán quân rap Việt

Hương Ly

TPO - Dế Choắt, ICD, Seachains, Double2T và Robber có điểm chung đều là những hiện tượng đình đám trong thời khắc đăng quang ở game show rap. Ngay lúc này, từng rapper rẽ sang con đường trái ngược.

de.jpg
de-choat-11.jpg
5 năm sau khoảnh khắc đăng quang Rap Việt mùa một, sự nghiệp của Dế Choắt đang chạm đáy. Một năm qua, nam rapper không có sản phẩm âm nhạc nên hồn, chỉ có những bản rap công kích gây tranh cãi. Hình tượng của Dế Choắt sụp đổ trong mắt nhiều fan, khi anh đơn phương công kích hàng chục đồng nghiệp, trong số đó có những người HLV, giám khảo ở Rap Việt như Binz, JustaTee, Karik.
de-2.jpg
Dấu mốc Rap Việt đưa Dế Choắt ra ánh sáng. Thành tích quán quân giúp nam rapper mở ra sự nghiệp sáng chói, từng là hiện tượng mạng xã hội. Dế Choắt từng có tham vọng làm nhạc mainstream (đại chúng), song các sản phẩm liên tiếp thiếu hiệu quả. Thời cơ vàng của Dế Choắt từ từ trôi đi và nam rapper loay hoay trong 2 năm qua.
icd2.jpg
icd-2913.jpg
ICD là quán quân của King of Rap - game show rap lên sóng cùng lúc Rap Việt mùa một. Sự tỏa sáng của Dế Choắt khiến thành tích của ICD bị lu mờ. Không chỉ ICD mà tất cả thí sinh ở King of Rap đã bị lu mờ ở thời điểm Rap Việt gây sốt làng giải trí cuối năm 2020.
539301570-2208917182890444-7334880524295201675-n-3117.jpg
Sau 5 năm, sự nghiệp âm nhạc của ICD chưa có nhiều đột phá. Nam rapper không thành công khi làm sản phẩm nhạc rap đại chúng nhưng được đón nhận đặc biệt qua các trận beef (rap chiến). Gần đây, ICD và Dế Choắt công kích nhau bằng âm nhạc, đánh dấu thời điểm 2 quán quân năm nào va vào nhau.
310457798-655758019251661-5191377505385447736-n-1697079637-563-width2048height2048.jpg
image.jpg
Seachains là quán quân ít tranh cãi nhất của Rap Việt. Mùa 2, anh chạm trán nhiều đối thủ cứng nhưng chiến thắng thuyết phục. Tiếc là Seachains không tận dụng thời điểm vàng để đưa tên tuổi bứt phá. Sau game show, anh mất hút khỏi làng giải trí một cách bí ẩn, lui về lập gia đình.
548956863-1338351407658982-3690965419283166605-n-14.jpg
Gần đây, quán quân Rap Việt mùa 2 tái xuất với album mới. Chuỗi sản phẩm mới của Seachains được đánh giá cao trong giới rap, song chưa tạo hiệu ứng tốt vì tên tuổi của nam rapper đã phai nhạt. Nhìn vào mặt tích cực, sau 4 năm, Seachains vẫn giữ phong độ rap. Vấn đề của anh chỉ là cân bằng nhạc tính để có thêm bản hit cho sự nghiệp.
2t.jpg
2t2-5317.jpg
Double2T đăng quang Rap Việt mùa 3 trong tranh cãi dữ dội. Màn thể hiện của Double2T ở Rap Việt không tồi, song bị nhận định kém thuyết phục hơn 24k.Right. Ngay khi game show lên sóng, Double2T tạo hit với À lôi. Nam rapper chạy show liên tục ở vài tháng sau đó. Chính vì tập trung chạy show, Double2T đã xao nhãng ở nhiệm vụ duy trì độ nóng trên đường đua âm nhạc.
539925373-1357244139741581-6766117697455780592-n-599.jpg
Từ khá lâu, Double2T không có một bản nhạc rap đủ hot trên thị trường. Tuy nhiên, sự nghiệp của nam rapper rẽ sang hướng mới, khi anh liên tục xuất hiện ở các chương trình nghệ thuật chính luận. Gần nhất, giọng rap của Double2T vang lên ở Quảng trường Ba Đình, trong cuộc Diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam. Double2T và ê-kíp đang xây dựng tốt hình tượng của rapper sạch sẽ, dùng lời rap để lan tỏa tinh thần yêu nước.
hustlang-robber-la-quan-quan-de-doan-cua-rap-viet-2024-116496.jpg
image-1.jpg
Hustlang Robber có thể là quán quân cuối cùng của Rap Việt, khi game show này bỏ ngỏ khả năng sản xuất tiếp. Robber đăng quang ở thời điểm Rap Việt giảm nhiệt, do đó bệ phóng của anh sau game show không tốt như Dế Choắt, Seachains hay Double2T.
557628755-1386413253155130-7745149745501099376-n-5169.jpg
Ngay lúc này, Robber xuất hiện trên sóng game show Anh trai "say hi". Nam rapper lột xác hoàn toàn, rũ bỏ hình tượng cá tính, gai góc của một rapper undergound để bắt nhịp ở game show đậm tính giải trí. Vì sự thay đổi hiện tại, Robber bị một bộ phận khán giả rap chỉ trích "mất chất". Song, vì sự thay đổi hiện tại, độ nổi tiếng của Robber cũng tăng lên nhiều lần.
Hương Ly
#rap việt #quán quân rap #Dế Choắt #ICD #Seachains #Double2T #Robber

Xem thêm

Cùng chuyên mục