Số phận của 5 quán quân rap Việt

TPO - Dế Choắt, ICD, Seachains, Double2T và Robber có điểm chung đều là những hiện tượng đình đám trong thời khắc đăng quang ở game show rap. Ngay lúc này, từng rapper rẽ sang con đường trái ngược.
5 năm sau khoảnh khắc đăng quang Rap Việt mùa một, sự nghiệp của Dế Choắt đang chạm đáy. Một năm qua, nam rapper không có sản phẩm âm nhạc nên hồn, chỉ có những bản rap công kích gây tranh cãi. Hình tượng của Dế Choắt sụp đổ trong mắt nhiều fan, khi anh đơn phương công kích hàng chục đồng nghiệp, trong số đó có những người HLV, giám khảo ở Rap Việt như Binz, JustaTee, Karik.
ICD là quán quân của King of Rap - game show rap lên sóng cùng lúc Rap Việt mùa một. Sự tỏa sáng của Dế Choắt khiến thành tích của ICD bị lu mờ. Không chỉ ICD mà tất cả thí sinh ở King of Rap đã bị lu mờ ở thời điểm Rap Việt gây sốt làng giải trí cuối năm 2020.
Seachains là quán quân ít tranh cãi nhất của Rap Việt. Mùa 2, anh chạm trán nhiều đối thủ cứng nhưng chiến thắng thuyết phục. Tiếc là Seachains không tận dụng thời điểm vàng để đưa tên tuổi bứt phá. Sau game show, anh mất hút khỏi làng giải trí một cách bí ẩn, lui về lập gia đình.
Double2T đăng quang Rap Việt mùa 3 trong tranh cãi dữ dội. Màn thể hiện của Double2T ở Rap Việt không tồi, song bị nhận định kém thuyết phục hơn 24k.Right. Ngay khi game show lên sóng, Double2T tạo hit với À lôi. Nam rapper chạy show liên tục ở vài tháng sau đó. Chính vì tập trung chạy show, Double2T đã xao nhãng ở nhiệm vụ duy trì độ nóng trên đường đua âm nhạc.
Hustlang Robber có thể là quán quân cuối cùng của Rap Việt, khi game show này bỏ ngỏ khả năng sản xuất tiếp. Robber đăng quang ở thời điểm Rap Việt giảm nhiệt, do đó bệ phóng của anh sau game show không tốt như Dế Choắt, Seachains hay Double2T.