Cú đấm từ Rhymastic cho Dế Choắt

Trong 2 ngày, Rhymastic tung 2 bản rap làm dậy sóng cộng đồng. Lần này, với sản phẩm Chưa từng cheer ly, Rhymastic đăng tải bất ngờ và không có sự chuẩn bị từ trước của ê-kíp. Chỉ sau vài tiếng, Chưa từng cheer ly hút hơn 500.000 view, cho thấy cơn sốt rap Việt ngày càng nóng ở hiện tại.

Cùng thời điểm Rhymastic lên nhạc, một rapper khác tung bản rap diss (công kích) cựu HLV Rap Việt. Làng rap tiếp tục sôi sục vì những màn đấu đá bằng âm nhạc liên tiếp giữa các rapper nổi tiếng. Sau cùng, Dế Choắt vẫn là tâm điểm, được xem như tội đồ lẫn người hùng, khi khởi xướng trận chiến hỗn loạn của rap Việt hiện tại.

Rhymastic là rapper mới nhất gọi tên Dế Choắt.

Cú đấm từ Rhymastic

Một tháng qua, rap Việt nóng lên vì loạt bản nhạc mang tính đả kích của Dế Choắt, Phúc Du, Hustlang Robber và ICD. Đến khi Rhymastic nhập cuộc với việc lấy lại nghệ danh thứ 2 - YC - đây mới là cái tên đủ sức đẩy mọi thứ đến bùng nổ. Bản rap Thì sao? của Rhymastic hút hơn 800.000 lượt nghe sau một ngày. Ngay sau đó, Chưa từng cheer ly lên sóng, thu hút sự chú ý còn lớn hơn bài nhạc trước.

Bản rap Chưa từng cheer ly có thời lượng chỉ gần 2 phút. Rhymastic cài cắm nhiều thông điệp, được cho là gửi đến hater (anti fan). Cuối bài, Rhymastic nhắc thẳng tên Dế Choắt với các dòng lyrics gắt gỏng: "Mở sách ra học bài nào / Rap là phải như thằng đá bơ Dế Choắt / Mặt thì bá dơ mà nhạc thì ế chắc / Chế vẫn tin là rap Việt do tay chế dắt / Nhưng mà Dế không đủ tuổi nên chỉ làm Dế Chắt".

"Kỹ năng rap là gây nhức óc và đinh tai / Rap kiểu đó bảo sao được mỗi thành Minh Like / Quán quân Rap Việt như không biết punchline", những đoạn lyrics gây bão trong bài rap Chưa từng cheer ly. Trong đó, "Minh" mà Rhymastic nhắc đến, khiến khán giả bàn tán vì đây có thể là ẩn ý để đá xoáy một rapper nào đó.

Ngay sau khi Rhymastic lên nhạc, Dế Choắt có bài đăng mới trên fanpage. Không phải là lời khiêu khích hay động thái lên nhạc đáp trả ngay lập tức như cuộc chiến với Minh Lai, ICD trước đó, Dế Choắt tuyên bố không nhận tiền ủng hộ từ fan và chỉ chạy show. Anh nói sẵn sàng nhận show từ bây giờ và chỉ nhận đúng giá trị về mình.

Trong 30 phút, 500 lượt bình luận đổ dồn vào bài đăng của Dế Choắt. Một số rap fan thôi thúc quán quân Rap Việt lên nhạc để đáp trả Rhymastic. Nhiều ý kiến cho rằng Dế Choắt đã hoàn thành mục tiêu khi khuấy đảo làng rap, đó là thu hút sự chú ý, khơi mào cho những trận chiến. Còn hiện tại, khi mọi chuyện đã vượt tầm kiểm soát, cách tốt nhất với Dế Choắt là rút lui, tận dụng sự nổi tiếng để chạy show.

Dế Choắt đã nhắc tên loạt rapper trong giới. Nhiều người bỏ qua lùm xùm này. Nhưng một số rapper "cứng" như ICD đã tung nhạc để phản kháng. Việc Rhymastic diss Dế Choắt là động thái bất ngờ. Song, sau Thì sao?, đây lại là nước đi tiếp theo giúp Rhymastic thu hút chú ý, chỉ cần tung nhạc mà thu hút lượng view khổng lồ.

Chỉ với âm nhạc, các bản rap diss đang gây sốt làng nhạc.

Miếng bánh béo bở của làng rap



Cục diện của rap Việt ngày càng hỗn loạn khi nhiều rapper nối nhau ra nhạc để công kích đối thủ. "Nhạc diss" đang là tâm điểm của tất cả, là thỏi nam châm hút khán giả. Dù là newbie (tân binh) hay các OG (rapper lão làng), chỉ cần ra nhạc có tính chất đả kích vào lúc này, họ ngay lập tức thu hút người nghe.

Dế Choắt bị xem là tội đồ của giới, khi lên nhạc diss đồng nghiệp vô tội vạ. Song, nhìn ở góc độ khác, Dế Choắt thành người hùng trong mắt rap fan, đặc biệt là các khán giả luôn trông chờ vào các trận beef (rap chiến), vì quán quân Rap Việt đã khơi mào cho sự hỗn loạn mà từ rất lâu mới xảy ra ở rap Việt.

Khi trận chiến giữa ICD và Phúc Du còn treo lơ lửng, rap Việt đổ dồn sang bài nhạc mà Rhymastic nhắc tên Dế Choắt. Trước đó, Zephyr - rapper sống ẩn của rap Việt - tung nhạc để công kích Rhymastic. Bản rap của Zephyr thu về gần 80.000 lượt nghe sau một ngày và hút gần 1.000 lượt bình luận, chứng tỏ nhạc diss đang được quan tâm nhiều ra sao.

Sự hỗn loạn của rap Việt chưa dừng lại khi RichChoi - á quân King of Rap - lên nhạc để đả kích Bray và nhóm rapper tham gia Anh trai "say hi" mùa 2. Trước đó, ICD và Dế Choắt cũng đưa dàn rapper đình đám ở Anh trai, là Phúc Du, Robber vào bài nhạc và câu chuyện này là tâm điểm thu hút khán giả.

Những bản rap diss được các rapper thực hiện nhanh gọn, giúp họ thu về lượng người nghe không kém một MV chỉn chu. Bằng chứng là 2 bài rap mới của Rhymastic, chỉ cần thực hiện sản phẩm để phát hành YouTube theo định dạng Lyrics Video, đang vượt qua nhiều MV được đầu tư đắt đỏ của Vpop để thống trị đường đua thịnh hành âm nhạc.

Trận chiến hiện tại của rap Việt chỉ mới bắt đầu nhưng thu hút sự chú ý đặc biệt. Đây rõ ràng là miếng bánh "béo bở" để nhiều rapper cùng nhắm đến, giúp họ bắn một mũi tên trúng 2 đích là thể hiện được cá tính âm nhạc và thu hút chú ý của người nghe. Sau một trận chiến, có những rapper sẽ bứt phá hẳn trong sự nghiệp rap và cũng có người phải hứng đủ chỉ trích trong tâm thế bị khán giả phán quyết là người thua cuộc.