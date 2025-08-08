Sinh viên quốc tế ưu tú Nguyễn Hồng Đăng: Từ lớp chuyên Anh đến học bổng Chính phủ Đức

SVO - Sau hơn 5 năm ở Đức, Nguyễn Hồng Đăng (sinh năm 2001) đã gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng: tốt nghiệp cử nhân loại Xuất sắc ngành Truyền thông Kinh tế, đạt học bổng của Chính phủ Đức, giải thưởng Sinh viên quốc tế ưu tú và Bằng khen của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cho Sinh viên tiêu biểu. Chàng trai hiện theo học bậc thạc sĩ khoa Truyền thông Chính trị, Đại học Tổng hợp Tự do Berlin (Freie Universität Berlin).

Nguyễn Hồng Đăng hiện theo học bậc thạc sĩ ngành Truyền thông Chính trị tại Đại học Tự do Berlin.

Từ một môn học tự chọn, tiếng Đức đã trở thành niềm đam mê của Hồng Đăng nhờ được các cô giáo tại trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội) truyền cảm hứng. Và chính những trải nghiệm thực tế đáng nhớ trong chuyến trao đổi hè lớp 11 tại Hamburg đã thôi thúc chàng trai theo đuổi ước mơ du học Đức.

Thời điểm Hồng Đăng bắt đầu học khóa Dự bị tại Đại học Tổng hợp Hamburg cũng là lúc đỉnh điểm của đại dịch COVID-19. Sau chuyến bay “giải cứu” trở về nước, Hồng Đăng đã từng nghĩ đến việc bỏ cuộc, thậm chí đã tham gia phỏng vấn và nhận được thư mời nhập học của Trường Đại học VinUni. Tuy nhiên, nghĩ đến khoản đầu tư lớn lao của bố mẹ, cơ hội trưởng thành của bản thân, đặc biệt là niềm tự hào của ông bà khi mình “mang chuông đi đánh xứ người”, Hồng Đăng quyết tâm chiến thắng bản thân và xuất sắc vượt qua kỳ thi tốt nghiệp với danh hiệu thủ khoa ngành Dự bị Khoa học xã hội và Nhân văn.

Đầu năm 2021, Hồng Đăng chọn học cử nhân ngành Truyền thông Kinh tế tại Trường Đại học Kỹ thuật và Kinh tế (HTW) Berlin. Chàng trai chia sẻ: “Không chỉ là Marketing, trong suốt 6 học kỳ ở HTW Berlin, mình được làm rất nhiều bài tập dự án, từ lập chiến lược PR cho Huawei ở Đức, hay xây dựng thương hiệu cho một startup liên kết với trường. Thủ đô Berlin cũng dần trở thành ngôi nhà thứ hai của mình, cuộc sống nơi đây khiến mình cảm thấy thân thuộc và tiện lợi, như mình vẫn đang ở Hà Nội vậy! Mỗi khi đi “Chợ Đồng Xuân” Berlin mua gạo ST25, nhìn những gian hàng ngày nào cũng đầy ắp chả giò, bánh cuốn, bánh giò, chè bưởi,… mình nghĩ đó là lý do lớn nhất giữ chân mình ở thành phố này để học thạc sĩ.”

Với tấm bằng cử nhân loại Xuất sắc, Hồng Đăng nhận được 4 thư mời học thạc sĩ từ ba trường đại học danh tiếng tại Berlin. Cuối cùng, sau nhiều băn khoăn, Hồng Đăng đã chọn ngành Truyền thông Chính trị tại Đại học Tự do Berlin - nơi có khoa Chính trị hàng đầu nước Đức, từng đào tạo nhiều nhà khoa học, chính trị gia nổi tiếng và hơn hết là phù hợp với định hướng học thuật cũng như đam mê của bản thân.

Hồng Đăng nhận giải thưởng DAAD-Preis năm 2023 cho sinh viên quốc tế ưu tú.

Hồng Đăng cho biết bí kíp học tập duy nhất của mình là phải luôn chăm chỉ: “Ở Đức, mình bắt đầu từ con số 0, không có hậu thuẫn gia đình, không có danh xưng trường chuyên, mà chỉ có thể cố gắng chăm chỉ gấp nhiều lần so với bạn bè bản địa. Mỗi khi viết các bài luận học thuật, mình luôn chọn đề tài có thể liên hệ hoặc so sánh với Việt Nam. Ví dụ, khóa luận cử nhân của mình là về chính sách tiếp thị chuẩn hóa của McDonald’s, KFC và Starbucks ở thị trường có văn hoá ẩm thực mạnh như Việt Nam. Hay mình đã chọn chủ đề về tác động của văn hoá tập thể lên chuyển đổi số và sự thành công của VNeID ở Việt Nam trong môn Chính sách số hóa ở bậc thạc sĩ. Chính điều này đã giúp mình tạo dấu ấn cá nhân giữa môi trường học thuật đậm tính châu Âu.”

Bên cạnh đó, Hồng Đăng luôn tích cực tham gia các hoạt động sinh viên nhằm duy trì cân bằng cuộc sống và xây dựng hành trang nghề nghiệp. Nhờ thành tích học tập tốt cùng những đóng góp trong các hoạt động của đồng sinh viên Việt Nam tại Đức, Đăng đã vinh dự đạt học bổng Chính phủ Đức, giải thưởng DAAD-Preis năm 2023 cho sinh viên quốc tế ưu tú, và Bằng khen của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cho Sinh viên tiêu biểu năm học 2024-2025.

Hồng Đăng từng là Trợ lý Ban Biên tập của Đài truyền hình Thời sự WELT.

Chàng trai cũng chú trọng tích lũy kỹ năng, kinh nghiệm làm việc và bắt đầu với vị trí Trợ lý Ban Biên tập của Đài truyền hình Thời sự WELT, cùng tham gia sản xuất và biên tập tin tức thời sự thế giới. Tiếp đó, Hồng Đăng trở thành thực tập sinh Truyền thông Doanh nghiệp tại Công ty Tư vấn thuộc Tập đoàn Viễn thông Deutsche Telekom, trước khi đảm nhận vị trí tại Phòng Marketing Khách hàng Doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Viễn thông O 2 Telefónica cho đến hiện tại.

Điểm cộng của công việc này là Hồng Đăng có thể linh hoạt làm việc từ xa ở Berlin mà không cần đến trụ sở tại Munich, giúp chàng trai thuận tiện hơn trong việc sắp xếp lịch học và lịch làm. Ngoài ra, Đăng còn có cơ hội tham gia nhiều sự kiện lớn như tọa đàm MY WAY 2024 - nơi cậu được gặp gỡ cựu Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner và CEO Markus Haas của tập đoàn mình đang công tác.

Hồng Đăng tham gia sự kiện tọa đàm MY WAY 2024.

“Cảm nhận chung của mình về môi trường làm việc ở Đức rất tích cực, đặc biệt là mức lương, thưởng rất công bằng. Mình đã từng rất sốc khi công ty vẫn trả cho mình hơn 2300€ một tháng, dù về lý thuyết họ không phải trả lương cao như vậy cho thực tập sinh như mình. Ở các công ty mình từng làm, từ việc xưng hô, giao tiếp, tới các cuộc họp, dự án phối hợp nhiều phòng ban, mình đều không cảm thấy bản thân nhỏ bé hay bị phân biệt khi vẫn chỉ là sinh viên, là người nước ngoài. Mọi người thường cố gắng hỏi và học cách phát âm tên mình sao cho đúng nhất, và luôn cho mình cảm thấy công việc mình làm ra là có giá trị.” - Hồng Đăng bày tỏ.

Chàng trai cho rằng giá trị lớn nhất của hành trình du học không nằm ở bằng cấp, mà ở trải nghiệm sống, học tập và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đa văn hoá. Lời khuyên cho các bạn có định hướng du học Đức là hãy đầu tư nghiêm túc vào việc học tiếng, đặc biệt là kỹ năng nghe - nói để dễ dàng hòa nhập và tiếp thu tốt chương trình học.

Dù rất mong muốn được trở về quê hương để cống hiến, Hồng Đăng hiểu rằng hành trình trưởng thành cần thời gian và trải nghiệm. Trong thời gian tới, chàng trai dự định sẽ tiếp tục ở lại Đức để tích lũy kinh nghiệm làm việc và theo đuổi nghiên cứu nếu có cơ hội phù hợp. Trước biến động kinh tế toàn cầu, Đăng tin rằng sự nỗ lực và chăm chỉ sẽ luôn mở ra những cánh cửa mới. Vì vậy, chàng trai sẽ không ngừng cố gắng để viết tiếp ước mơ của mình.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)