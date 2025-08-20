Sinh viên HANU tự hào "Viết tiếp câu chuyện Hòa Bình" bằng 13 thứ tiếng

HHTO - Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025), thầy và trò Trường Đại học Hà Nội (HANU) đã chuyển ngữ và chính thức ra mắt MV “Viết tiếp câu chuyện Hòa Bình” với sự đồng ý của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Đây là một dự án nghệ thuật độc đáo và có tính tiên phong, khi lần đầu tiên một ca khúc được thể hiện bằng 13 ngôn ngữ đang được giảng dạy tại HANU.

Được biết, MV được ghi hình tại nhiều địa danh mang tính biểu tượng của Thủ đô như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chùa Một Cột, Hồ Gươm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hồ Tây… Mỗi khung hình vừa tôn vinh vẻ đẹp thanh lịch, giàu chiều sâu văn hóa - lịch sử của Hà Nội, vừa gợi nhắc tinh thần độc lập, tự cường và khát vọng hòa bình đã được hun đúc qua nhiều thế hệ.

Đặc biệt, “Viết tiếp câu chuyện Hòa Bình" còn là sự hòa quyện của 13 ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Ba Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Đức, tiếng Hàn Quốc, tiếng Italia, tiếng Nhật, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái Lan và tiếng Trung Quốc. Đó là thông điệp hữu nghị, nhân ái khi tình yêu Tổ quốc vang vọng khắp năm châu, để dù ở đâu cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp của hoà bình.

13 ngôn ngữ xuất hiện trong MV "Viết tiếp câu chuyện Hoà Bình"

MV còn có các phiên bản theo từng ngôn ngữ được chuyển ngữ đầy đủ, giúp bạn bè quốc tế cảm nhận sâu sắc hơn giá trị tinh thần, vẻ đẹp ngôn ngữ và cùng chung tay lan tỏa thông điệp nhân văn, khát vọng độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Mỗi ngôn ngữ là một nhịp cầu văn hóa, mỗi câu hát là lời gửi gắm từ trái tim, hòa chung thành bản hòa âm đưa hình ảnh một Việt Nam nhân ái, kiên cường và hội nhập vươn xa tới bạn bè năm châu. Chính sự đa ngôn ngữ ấy đã khẳng định: hòa bình không có biên giới, hòa bình là khát vọng chung của toàn nhân loại.

Từng ngôn ngữ được chuyển ngữ đầy đủ trong MV "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"

Mỗi sắc màu - một câu chuyện, nhưng cùng chung nhịp đập hướng về Tổ quốc

Hòa chung niềm vui cùng thầy, cô và sinh viên trường Đại học Hà Nội, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã chính thức chia sẻ MV trên trang cá nhân của mình với tình cảm chân tình: "Cám ơn tập thể quý Thầy Cô và Sinh viên của Đại Học Hà Nội đã cùng Chung lan toả tinh thần yêu hòa bình của Việt Nam đến thế giới! Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người!".

Dẫu khác nhau về trang phục, ngôn ngữ nhưng tất cả chúng ta cùng chung một Tổ quốc

Thông điệp MV “Viết tiếp câu chuyện Hòa Bình” còn hướng tới kỷ niệm đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9 - sự kiện trọng đại khẳng định tinh thần kiên cường, bất khuất và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. MV không chỉ là lời tri ân tới các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay về trách nhiệm gìn giữ hòa bình, bảo vệ Tổ quốc và lan tỏa những giá trị nhân văn cao quý.



