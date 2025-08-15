Silent treatment trong tình yêu, ‘bức tường’ vô hình phá vỡ mối quan hệ

SVO - Không ồn ào, không nước mắt, không tranh cãi. Nhưng mỗi khoảng lặng bị kéo dài có thể trở thành vết nứt không thể hàn gắn. “Chiến tranh lạnh” trong tình cảm, hay còn gọi là silent treatment đang âm thầm hủy hoại nhiều mối quan hệ, đặc biệt là trong giới trẻ.

Khi im lặng không còn là "vàng"

Ngọc Hà (21 tuổi, Vĩnh Phúc) kể rằng cô đã từng trải qua một mối tình mà trong đó, sự im lặng là “câu trả lời” quen thuộc của người yêu mỗi khi cả hai có mâu thuẫn: “Mỗi lần mình buồn hay chỉ ra điều gì chưa ổn, bạn ấy không phản ứng gì cả. Không giận dỗi, không giải thích. Bạn ấy biến mất. Có khi cả tuần không một tin nhắn, không một lời hỏi han”, Hà nhớ lại.

Đó là khi Hà bắt đầu tìm hiểu về khái niệm silent treatment, hành vi mà một người cố tình giữ im lặng, từ chối giao tiếp hay hồi đáp cảm xúc của người kia như một hình thức trừng phạt thụ động.

Silent treatment không đơn giản là cần thời gian để bình tĩnh hay suy nghĩ. Đây là hành vi cố ý tạo khoảng cách cảm xúc, khiến đối phương rơi vào trạng thái lo lắng, tự vấn bản thân và dần đánh mất cảm giác an toàn trong mối quan hệ.

Cảm giác của những người nhận silent treatment cũng tương tự như nhau: bí bách, bị tra tấn và cảm thấy không được tôn trọng. Lê Bá (21 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) và Phương Huyền (22 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) đều có chung một nhận định về silent treatment: đó là một hành vi tiêu cực.

Nhiều bạn trẻ cảm thấy ngột ngạt trong mối quan hệ vì silent treatment.

Theo Lê Bá, silent treatment là “cách mà một trong hai người giải quyết vấn đề với trạng thái tiêu cực, không mang tính chất để giải quyết vấn đề mà mang xu hướng thỏa mãn cảm xúc hoặc tính chất thao túng để nhằm kiểm soát đối phương trong mối quan hệ”. Trong khi đó, Phương Huyền mô tả nó là “sự ngừng giao tiếp trong một mối quan hệ để biểu lộ thái độ không bằng lòng, giận dữ hoặc đơn giản là không biết nói gì nên im lặng”.

Điểm chung trong cách hiểu của cả hai bạn trẻ là sự nhận thức về tính chất tiêu cực của hành vi này. Nó không hướng đến việc giải quyết gốc rễ vấn đề, mà thay vào đó lại trở thành một công cụ để một bên thể hiện sự bất mãn, giận dỗi hoặc thậm chí là thao túng đối phương. Điều này cho thấy, silent treatment là "liều thuốc độc" ngấm ngầm gây tổn thương.

Cả Lê Bá và Phương Huyền đều đã từng là "nạn nhân" của sự im lặng này và đều trải qua những cảm xúc khó khăn. Lê Bá chia sẻ rằng anh cảm thấy "rất bí bách" và luôn "loay hoay" tìm cách tự giải quyết vấn đề mà không có sự hợp tác từ đối phương. Cảm giác bị bỏ rơi và đơn độc trong chính mối quan hệ của mình khiến anh bị "tra tấn" về tinh thần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và cuộc sống hàng ngày.

Với Phương Huyền, sự im lặng của đối phương còn gây ra hệ quả nặng nề hơn, đó là sự kết thúc mối quan hệ kéo dài hơn 2 năm. Cô nàng cảm thấy đối phương "thiếu tôn trọng" mình và mối quan hệ của cả hai. Điều này chứng tỏ, silent treatment không chỉ là một mâu thuẫn nhỏ, mà có thể là giọt nước tràn ly, phá vỡ niềm tin và sự tôn trọng vốn là nền tảng của mọi tình yêu.

Cần nhìn nhận đúng và hạn chế silent treatment trong tình yêu. (Ảnh: Inside the Box)

Cả hai câu chuyện đều là minh chứng rõ ràng cho thấy, sự im lặng tạo ra không gian bức bối và ngột ngạt, khiến người trong cuộc phải tự đấu tranh với những suy nghĩ tiêu cực, lo lắng và bất an. Nó biến một cuộc cãi vã đáng lẽ chỉ nên kéo dài vài phút thành một cuộc khủng hoảng tinh thần không có lối thoát.

Hai bạn trẻ đều khẳng định rằng silent treatment không phải là một cách hiệu quả để giải quyết mâu thuẫn. Mặc dù Lê Bá có nhìn nhận một ưu điểm nhỏ là nó có thể cho cả hai "khoảng thở" để bình tĩnh suy nghĩ, nhưng anh chàng cũng nhanh chóng nhận ra nhược điểm lớn hơn nhiều: "Việc lạm dụng silent treatment khiến cho mối quan hệ đôi khi không có lời giải mà lại mất nhau". Phương Huyền thậm chí còn quyết liệt hơn, cô cho rằng “im lặng chỉ đang thể hiện sự thiếu kỹ năng giao tiếp và xử lý vấn đề”.

"Vũ khí” tâm lý để thao túng

Theo các nhà tâm lý học, silent treatment thường là biểu hiện của hành vi thao túng cảm xúc (emotional manipulation). Người sử dụng nó có thể không ý thức được mình đang gây tổn thương, nhưng kết quả là đối phương cảm thấy tội lỗi, lo lắng và luôn trong trạng thái phải “dỗ dành”, “sửa sai” dù chính họ không hề làm gì sai.

Thạc sĩ tâm lý học Nguyễn Nam Anh. (Ảnh: NVCC)

Trong nhiều trường hợp, đặc biệt là các mối quan hệ không lành mạnh, đây là cách một người giữ quyền kiểm soát: bằng cách rút lui khỏi giao tiếp, họ buộc người kia phải xoay quanh cảm xúc của họ, nín thở chờ đợi, đánh mất tiếng nói cá nhân.

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Nam Anh, hiện đang công tác tại Viện Đại học California tại Davis – UC Davis, Mỹ cho rằng silent treatment “là một kiểu trừng phạt không lời":

“Người bị im lặng sẽ cảm thấy mình vô hình, không đáng được lắng nghe. Dần dần, họ thu mình lại, tự kiểm duyệt cảm xúc, sợ hãi xung đột, và biến thành một phiên bản nhỏ bé hơn trong chính tình yêu của mình”.

Ông cho rằng ở tuổi trẻ, cảm xúc thường lên xuống bất thường, kỹ năng giao tiếp cảm xúc chưa được rèn luyện đầy đủ, việc sử dụng silent treatment đôi khi là cách dễ nhất để tránh phải đối mặt với mâu thuẫn.

Ngoài ra, mạng xã hội và văn hóa “seen không rep” cũng vô tình khiến hành vi này trở nên “bình thường hóa”. Việc ngắt liên lạc đột ngột, bặt vô âm tín không còn bị xem là hành vi gây tổn thương, mà trở thành thói quen né tránh.

Ông khuyến nghị, thay vì chọn im lặng như một hình thức "trừng phạt" đối phương, các cặp đôi nên học cách giao tiếp rõ ràng về cảm xúc và nhu cầu của mình. Nếu cảm thấy quá căng thẳng để tiếp tục tranh luận, hãy nói trước với đối phương rằng bạn cần một khoảng thời gian để bình tĩnh, kèm theo lời hứa sẽ quay lại trò chuyện sau. Việc đặt ra “thời hạn im lặng” giúp cả hai yên tâm rằng mối quan hệ không bị bỏ rơi.

Bên cạnh đó, bạn trẻ cần rèn luyện kỹ năng lắng nghe, diễn đạt cảm xúc, thậm chí tìm kiếm sự hỗ trợ từ chuyên gia tâm lý khi cần cũng là những cách hiệu quả để tránh biến mâu thuẫn thành rạn nứt.