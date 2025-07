Quảng Trị Sẽ xử lý hình sự với hành vi vứt lợn chết do bị bệnh ra môi trường

TPO - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân yêu cầu xử lý hành chính, thậm chí là hình sự đối với hành vi vứt lợn chết do dịch tả lợn châu Phi ra ngoài môi trường gây ô nhiễm, gây lây lan dịch bệnh khó kiểm soát.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị tại buổi Họp báo thường kỳ sáng 30/7: Từ ngày 15/5/2025 đến nay, dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) tiếp tục diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Dịch bệnh có chiều hướng lây lan rất nhanh nhưng chưa có thuốc đặc trị.

Thời gian qua, tình trạng người dân vứt lợn chết tràn lan ra ngoài môi trường, gây ô nhiễm, gây lây lan dịch bệnh.

Nguyên nhân được cho là do chuồng trại của các hộ nuôi nhỏ lẻ không đảm bảo; chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch cần thiết; không tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp an toàn trong chăn nuôi; người dân thiếu ý thức khi xử lý lợn chết do bệnh gây ra.

Tính đến nay, toàn tỉnh Quảng Trị đã có 40 xã, phường với 242 thôn, tại 1.637 hộ có lợn mắc bệnh DTLCP. Đã tiêu hủy 11.774 con, với tổng trọng lượng hơn 691 tấn.

Trước tình hình trên, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, huy động 98 máy phun hơn 6.000 lít hóa chất để tiêu độc, khử trùng; tăng cường cán bộ chuyên môn, kiểm soát giết mổ, vận chuyển và buôn bán lợn, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, khoanh vùng dập dịch, tuy nhiên tình hình dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát.

Do vậy, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và huy động mọi nguồn lực, cùng triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách để sớm khống chế, dập tắt dịch bệnh.

Ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị kêu gọi người dân và các cơ sở chăn nuôi nâng cao ý thức phòng, chống dịch, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và lực lượng thú y để khống chế dịch, bảo vệ sản xuất, giảm thiệt hại kinh tế.

Phát biểu kết luận vấn đề, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân cho rằng, việc thiếu ý thức của người dân vứt lợn chết tràn lan ra ngoài môi trường trong thời gian qua là một trong những nguyên nhân gây lây lan dịch bệnh. Bên cạnh việc kêu gọi, tuyên truyền trong phòng chống dịch, cũng cần xử lý nghiêm minh các trường hợp thiếu ý thức vứt lợn chết ra ngoài môi trường.

Ông Hoàng Xuân Tân yêu cầu xử lý nghiêm những trường hợp vứt lợn chết do bị bệnh ra ngoài môi trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với chính quyền địa phương, ngành chức năng tăng cường xử lý hành chính, thậm chí là hình sự đối với các trường hợp vứt lợn chết ra ngoài môi trường gây ô nhiễm và lây lan dịch bệnh.