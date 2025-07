Lâm Đồng xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi

Ngày 27/7, chính quyền xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành tiêu hủy khẩn cấp một đàn lợn bị nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi tại trang trại của hộ ông Ng.V.Th. tại thôn 5 (xã Bảo Lâm 1).

Trước đó, ngày 24/7, ông Th. phát hiện 31 con lợn trên tổng số 240 con của gia đình có triệu chứng sốt, bỏ ăn, khó thở và chết. Ngay sau đó, ông Th. đã đến UBND xã Bảo Lâm 1 trình báo về vụ việc.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã có mặt tại khu chuồng trại chăn nuôi của gia đình ông Th. để lấy mẫu phân tích, xác định nguyên nhân heo chết.

Mẫu bệnh phẩm được gửi đi xét nghiệm tại Trung tâm Chẩn đoán và xét nghiệm Thú y Trung ương II (thuộc Cục Chăn nuôi và Thú y, đặt tại Đắk Lắk) cho kết quả dương tính với virus Dịch tả lợn châu Phi. Ngay khi có kết quả, UBND xã Bảo Lâm 1 đã chỉ đạo các đơn vị liên quan và gia đình khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch.

Ông Trịnh Văn Thảo - Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm 1 cho biết, toàn bộ đàn lợn bị bệnh đã được tiêu hủy tại chỗ bằng biện pháp đào hố sâu trong khuôn viên trang trại, rắc vôi bột và thực hiện phun tiêu độc, khử trùng nghiêm ngặt theo đúng quy định về phòng, chống dịch bệnh.

“Quá trình tiêu hủy được triển khai khẩn trương, đúng quy trình, đảm bảo an toàn sinh học và hạn chế tối đa nguy cơ lây lan ra khu vực xung quanh,” ông Thảo nhấn mạnh.

Ngoài ra, các khu vực chuồng trại và vùng phụ cận cũng được phun xịt khử trùng nhiều lần, nhằm ngăn chặn dịch bệnh phát tán. Chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi sát tình hình và khuyến cáo người chăn nuôi chủ động giám sát, báo cáo ngay khi phát hiện vật nuôi có dấu hiệu bất thường.

Ông Phạm Phi Long - Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y Lâm Đồng cũng cho biết, các cơ quan chuyên môn toàn tỉnh thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh trên cả nước, theo dõi diễn biến tình hình tại địa phương để kịp thời thông tin, tuyên truyền đến người dân, cơ sở chăn nuôi.

Để tránh việc lây lan dịch và xử lý, Chi cục Chăn nuôi, Thú y Lâm Đồng đã thành lập đoàn công tác (có lãnh đạo) kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch, bệnh tại các địa phương; chủ động nguồn hóa chất, kịp thời cấp cho các địa phương trường hợp có xuất hiện ổ dịch để thực hiện việc khử trùng tiêu độc môi trường.

Cùng ngày (27/7), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên đã chỉ đạo các ngành, lực lượng liên quan; các xã, phường, đặc khu triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra các địa bàn có nhiều cơ sở chăn nuôi lợn, địa bàn có nguy cơ xảy ra dịch bệnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/8.

Theo thống kế của Chi cục Chăn nuôi, Thú y Lâm Đồng, trong 6 tháng đầu năm, tổng đàn lợn toàn tỉnh ước đạt khoảng 1.347.555 con (đạt 92% kế hoạch năm 2025 và tăng 6,4% so với cùng kỳ). Sản lượng thịt lợn hơi đạt khoảng 120.813 tấn (đạt 50% so với kế hoạch và tăng 4,9% so với cùng kỳ).