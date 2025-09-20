Sau ly hôn, Lan Phương đóng vai gì trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh?

HHTO - Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, Lan Phương đã trở lại phim trường và sẽ có một vai thú vị trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh.

Thời gian qua, chuyện đời tư của Lan Phương khiến nhiều khán giả quan tâm khi cô nhiều lần hé lộ góc khuất phía sau cuộc hôn nhân tưởng như màu hồng. Trên trang cá nhân, Lan Phương tiết lộ cô đã bị chồng Tây thao túng tâm lý, bản thân nữ diễn viên cũng bị trầm cảm, rối loạn lo âu phải nhập viện.

Lan Phương vừa trải qua cuộc hôn nhân ồn ào

Trong thời gian tiến hành thủ tục ly hôn, Lan Phương đã trở lại với phim ảnh và mới đây, cô tiết lộ đang tham gia Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Nữ diễn viên giấu kín thông tin vai diễn của mình, chỉ biết rằng cô sẽ xuất hiện từ tập 23 và đây sẽ là một nhân vật rất thú vị.

Nữ diễn viên trên trường quay Gió Ngang Khoảng Trời Xanh

Gần một năm trước, Lan Phương quay xong phim Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình thì sinh con và nghỉ ngơi tới tận bây giờ mới tái xuất trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Có một điều thú vị là Doãn Quốc Đam tham gia cả hai phim này, và nhân vật của Lan Phương đều có liên quan đến Doãn Quốc Đam.

Lan Phương sẽ gặp lại Doãn Quốc Đam

Trong phim trước, Lan Phương và Doãn Quốc Đam là vợ chồng thì sang Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, khán giả đoán cô sẽ nhận vai "tiểu tam", có quan hệ mờ ám với Doãn Quốc Đam khiến Phương Oanh phải ra mặt xử lý. Bởi trong bản gốc 30 Chưa Phải Là Hết, Cố Giai cũng có chi tiết phát hiện chồng có người khác.

Dàn diễn viên vui vẻ trên phim trường

Khi biết Lan Phương đóng Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, nhiều khán giả tỏ ra tiếc nuối vì với diễn xuất ấn tượng của mình, cô có thể đóng vai chính trong một dự án khác thay vì vai nhỏ ở phim này. Nhưng Lan Phương không đặt nặng vai ngắn hay dài, mà sẽ luôn làm việc hết mình để tạo ra nhân vật đáng nhớ.