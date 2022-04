Sau khi bị miễn nhiệm, cựu Cục phó Cục thuế Bình Định xin nghỉ hưu trước tuổi

TPO - Để chuẩn bị đón trẻ mầm non trở lại trường học trực tiếp từ 13/4, các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đang gấp rút kiểm tra các công tác chuẩn bị, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, an toàn bếp ăn bán trú.